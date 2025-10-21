Belen, il nuovo amore è Kemal Alagol: se son rose (e baci in auto) fioriranno

Belen Rodriguez di nuovo al centro del gossip. La modella argentina è stata paparazzata da Chi Magazine in dolce compagnia. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini parla di “nuovo amore”, pubblicando una serie di scatti in cui si vede la 41enne accompagnata da Kemal Alagol, chirurgo noto anche nel mondo del jet set. I due sono stati sorpresi in atteggiamenti intimi. Sono stati immortalati mentre uscivano da un palazzo. Istantanee che sono state realizzate dopo che la coppia, la sera prima, ha cenato assieme. Belen, la mattina, è poi tornata nell’hotel dove alloggiava, ha recuperato i bagagli e si è diretta in stazione. Kemal le è stato vicino in tutti questi passaggi. E prima di salutarla, in auto, è scattato un bacio appassionato.

Belen Rodriguez intima con Kemal Alagol

Chi Magazine ha spiegato che il chirurgo è un uomo dal fascino magnetico, che frequenta gli ambienti altolocati romani e milanesi. Chi lo conosce, lo descrive come un uomo attraente e seducente. Qualità che avrebbero catturato l’attenzione di Belen. Parlare di fidanzato e di love story è prematuro. Sarà il tempo a dire se il legame sarà da inquadrare nella ‘categoria’ flirt o in quella delle ‘storie d’amore’. Rodriguez, grazie alle esperienze sentimentali vissute, sa che l’importante è godersi il momento. E che, come si suol dire, se son rose, fioriranno. Altrimenti, pazienza!

Belen e la famiglia Rodriguez riunita

Belen sta vivendo un periodo particolare. Dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino, ha conosciuto i demoni della depressione. Li ha sconfitti lottando. Da poco è inoltre diventata zia. La sorella Cecilia ha partorito nei giorni scorsi Clara Isabel. Tra le due Rodriguez, durante la primavera e l’estate, si è creato un distacco.

Non chiari i motivi che hanno portato le due sorelle ad allontanarsi (entrambe hanno preferito non rendere noti i dettagli del gelo venutosi a creare). La nascita della piccola Clara le ha riunite. Si è anche sussurrato di rapporti usurati tra Belen e il cognato Ignazio Moser. Pare che anche tale faccenda abbia avuto un lieto fine. L’influencer trentino e la modella argentina si sono chiariti nelle scorse ore.