Belen ha trovato il principe azzurro, baci alla Terrazza Aperol. I testimoni: “Intimi, non si nascondevano”

Belen Rodriguez non è più single? Il magazine Chi fa sapere che la modella argentina, durante la serata di giovedì 21 maggio, è stata pizzicata al release party di Samurai Jay in compagnia di un uomo misterioso, con il quale si sarebbe scambiata baci e coccole, non curandosi di essere notata dai presenti. Di recente si era parlato di un flirt con il rapper con cui ha collaborato a Sanremo nella serata delle cover. Ma il ‘principe azzurro’ con il quale è stata avvistata in atteggiamenti intimi non è il cantante, bensì una persona che al momento è avvolta nel mistero. Quel che sembra certo è che l’ex moglie di Stefano De Martino e quest’uomo abbiano un legame che non è una ‘semplice’ amicizia.

Belen Rodriguez e l’uomo del mistero: baci e atteggiamenti intimi a una festa milanese

La showgirl ha preso parte al release party di Samurai Jay. Il suo ingresso alla Terrazza Aperol, in centro a Milano, non è passato inosservato visto che Belen è arrivata sulle note della canzone “Baila Morena”. E soprattutto non è arrivata all’evento da sola. Al suo fianco si è palesato un uomo “tenebroso” di cui per ora non è stata resa nota l’identità. I testimoni, come riferito dal settimanale Chi, hanno raccontato che Rodriguez si è appartata più volte con questo ‘lui’ nel corso della serata, scambiando fitte chiacchierate e baci. Quando lei si è scatenata a ballare in pista, l’accompagnatore si è defilato, sostando al bancone dove ha continuato a osservare la modella.

Alcune persone presenti all’evento hanno inoltre spiegato che i due si sono lasciati andare ad atteggiamenti intimi, senza alcun timore di essere notati. E ancora, hanno parlato di un’evidente sintonia che spinge a ipotizzare che potrebbe non esserci in corso un semplice flirt da consumare in fretta, bensì un qualcosa di più solido.

Belen ha abbandonato la ‘singletudine’? Chissà… Per il momento la conduttrice non ha commentato le ultime indiscrezioni sulla sua vita privata. Nemmeno quelle sulla sua situazione professionale. Sembra ormai certo che Mediaset abbia deciso di affidarle il timone della prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Ad accompagnarla dovrebbe esserci Alvin, storico inviato del reality dei naufraghi.