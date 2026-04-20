Belen ha sostenuto l’esame per diventare italiana: stupore dei presenti e indiscrezione sul risultato

Belen Rodriguez, pochi giorni fa, ha sostenuto l’esame per ottenere la cittadinanza italiana. Lo riferisce Chi Magazine che ha anche reso noti i dettagli della vicenda. La modella argentina ha tutti i requisiti necessari per entrare in possesso del documento: dimora da oltre 10 anni in pianta stabile nel Bel Paese e possiede un reddito minimo dimostrabile. Ultimo scoglio l’esame di italiano B1. Il test è stato effettuato presso la scuola internazionale Leonardo Da Vinci di Milano, poco prima delle nove del mattino di martedì 14 aprile.

Belen Rodriguez ha sostenuto gli esami per diventare cittadina italiana

Il settimanale edito da Mondadori ha raccontato che Belen si è presentata all’istituto con un look sobrio e una borraccia d’acqua. Ad accompagnarla c’erano la sua assistente e un legale. I presenti sono rimasti stupiti quando si sono resi conto che era proprio la famosa showgirl in carne e ossa quella che si è materializzata nella struttura scolastica.

Al Leonardo Da Vinci, come gli altri richiedenti la cittadinanza, l’ex moglie di Stefano De Martino ha svolto sia una prova scritta sia una prova orale. Non le resta ora che attendere i risultati, ma è alquanto probabile che Belen non abbia avuto alcun tipo di problema a superare gli esami. Parla molto bene l’italiano e tutto fa pensare che abbia anche una approfondita conoscenza della lingua scritta. In altre parole, per la conduttrice si sarebbe trattato di una formalità.

Qualche settimana fa, Belen è stata ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, ricordando di essere in Italia da oltre 20 anni, ma di non avere ancora il passaporto italiano. “Sono anche stata sposata, ma ho chiesto il divorzio prima dei cinque anni. Non sono stata nemmeno furba”, ha spiegato la modella, facendo riferimento al naufragio del matrimonio con Stefano De Martino. A proposito dell’ex marito, Rodriguez ne ha parlato pochi giorni fa, quando è stata messa sotto torchio da Pio e Amedeo a Stanno Tutti Invitati, show di Canale 5.

Ai due comici ha rivelato che vede spesso il conduttore campano, con il quale ha il figlio Santiago. I due, superato il momento difficile dopo la fine delle loro nozze, hanno trovato un equilibrio sereno da genitori separati.