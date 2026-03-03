Belen sosterrà l’esame per diventare italiana: i requisiti e la frase su De Martino

Come è possibile che Belen Rodriguez, che è residente in Italia da oltre 20 anni, non abbia ancora la nostra cittadinanza? Per il semplice motivo che probabilmente non ha mai fatto richiesta per averla e, di conseguenza, non ha mai sostenuto l’esame che permette di entrare in possesso del documento visto che ha tutti i requisiti per ottenerlo. Ma ora l’attesa sta per finire. Come riferisce il magazine Chi, la modella argentina 41enne, a inizio aprile, svolgerà il test e, se tutto filerà liscio, avrà l’agognata cittadinanza.

Belen Rodriguez sosterrà a breve l’esame per ottenere la cittadinanza italiana

Sulla carta non dovrebbe avere alcun tipo di problema in quanto ha tutti i requisiti necessari: risiede nel Bel Paese, più precisamente a Milano, da oltre 10 anni ed ha naturalmente un reddito minimo dimostrabile. Ora non le resta altro da fare che sostenere un esame di italiano di livello B1 per dimostrare di conoscere la lingua. Sosterrà il test a inizio aprile in una scuola milanese internazionale qualificata, insieme a moltissimi altri stranieri. Per la conduttrice dovrebbe trattarsi di un gioco da ragazzi visto che, come dimostrato in anni di carriera televisiva, parla molto bene l’italiano.

In merito al fatto che non abbia mai ottenuto la cittadinanza, Belen, di recente ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, aveva dichiarato: “Sono passati 20 anni, non mi hanno mai dato il passaporto italiano. Perché non me lo date? Mi piacerebbe portare mio figlio in America. Sono anche stata sposata, ma ho chiesto il divorzio prima dei cinque anni. Non sono stata nemmeno furba”. Il riferimento è stato chiaramente al matrimonio vissuto con Stefano De Martino.

I rapporti oggi tra Belen e Stefano De Martino

Le strade del conduttore campano e della modella sudamericana si sono separate nel 2023. Oggi si dichiarano entrambi single. Non è chiaro che rapporti ci siano a livello privato tra i due ex coniugi. Stefano De Martino, in alcune interviste, ha lasciato intendere di continuare a volere bene all’ex moglie e di avere con lei un dialogo disteso. Rodriguez, invece, ha fatto trapelare altro. Infatti, in più occasioni, ha lanciato frecciatine, per non dire frecciatone, all’ex marito. Clamorosa fu l’intervista rilasciata a Domenica In a Mara Venier in cui rivelò di essere stata tradita ripetutamente durante il matrimonio.