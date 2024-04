Belen da Cattelan scatenata: De Martino deriso e la frase sulle corna

Alla fine Alessandro Cattelan è riuscito a portare Belen Rodriguez a Stasera c’è Cattelan. La modella è stata ospite nell’ultima puntata del programma di Rai Due, dopo il forfait di qualche mese fa. Per quel fatto, il conduttore fece una battutaccia sull’argentina, beccandosi diverse critiche anche da altri vip, quali Sabrina Ferilli e Fabrizio Corona. Acqua passata, la showgirl si è già dimenticata dell’episodio.

Pronti via, l’intervista è iniziata con i fuochi d’artificio, dopo un’entrata con un ballo ‘tormentato’. La Rodriguez ha ricordato di essere stata tradita: “Cosa avrei voluto 10 anni fa? Figli e la vita che sto facendo adesso, ma senza corna”. Il riferimento naturalmente è ai tradimenti dell’ex marito Stefano De Martino. Quindi ha aggiunto: “Io non perdono perché sono buona, ma perché mi scordo delle cose, mi dimentico”.

Cattelan ha preso la palla al balzo per risolvere la vicenda della battutaccia di mesi fa: “Quindi non sei arrabbiata con me?”. “Ma io non mi sono mai arrabbiata e poi era un momento in cui non capivo nulla. Non me lo ricordo”, ha risposto sorridendo la modella, riferendosi al periodo di forte depressione vissuto lo scorso anno. A questo punto è scattato un abbraccio con il conduttore.

Cattelan ha poi ricordato che a breve si sposerà sua sorella Cecilia, che convolerà a nozze con Ignazio Moser. “Le ho dato dei consigli per il matrimonio? Sì, di non farlo”, ha risposto Belen scherzando. Poi ha deriso ciò che ha detto Stefano De Martino di recente. L’ex allievo di Amici, in un video social, pochi giorni fa ha citato un non meglio precisato studio che afferma che oggi l’87% dei matrimoni fallisce e che quindi è meglio non sposarsi. “Se tu credi di far parte del 13% di quelli che resistono sei presuntuoso“, aveva chiosato De Martino con tono spassoso.

La Rodriguez ha evidentemente ascoltato tale discorso e da Cattelan ha detto: “L’altra volta ho sentito una cosa, che il matrimonio è diventato per persone presuntuose perché solo il 13% non si lasciano. Quindi sei molto presuntuosa Cecilia. Sto scherzando, io credo in un rapporto di lunga durata con rispetto e sincerità”. Insomma, Belen ha voluto canzonare il discorso dell’ex marito.

Belen e il rapporto coi soldi: “Sono un disastro”

“Rapporto con i soldi? Sono un disastro, ho speso molto di più di quello che avrei dovuto spendere. In passato non ho dato il valore giusto ai soldi, c’è chi se ne è approfittato”, ha concluso la modella argentina.