Belen ha lasciato Milano: dove vive ora, “i figli coi parenti e i padri”

Continua a destare preoccupazione Belen Rodriguez. Tempo fa, la showgirl argentina aveva fatto sapere in alcuni commenti su Instagram di non star attraversando un bel periodo e di non stare bene. La notizia è stata poi confermata da Fabrizio Corona, suo ex fidanzato nonché grande amico, durante un’intervista a Domenica In. Da settimane, la conduttrice non si mostra sui social, come era solita fare. Sul suo profilo Instagram, ormai, appaiono solo post legati a qualche pubblicità o contenuti con frasi e canzoni. Inoltre, poco fa, Deianira Marzano ha condiviso una segnalazione sulla Rodriguez che avrebbe allarmato ancora di più i suoi seguaci.

Belen lontano dai figli: come sta

L’esperta di gossip ha pubblicato una storia di un messaggio ricevuto da una sua follower, la quale ha affermato che Belen si sarebbe trasferita da circa un mese a Brescia dal fidanzato Elio Lorenzoni, lontana dai figli che, invece, sono rimasti a Milano. A quanto pare, in questi giorni, Santiago e Luna Marì stanno vivendo con i nonni (i genitori di Belen) e con i rispettivi padri, Stefano De Martino ed Antonino Spinalbese. Da circa tre settimane, ogni domenica, Veronica e Gustavo Rodriguez porterebbero i bimbi dalla madre, per passare la giornata in famiglia a casa di Elio, insieme anche ai fratelli Jeremias e Cecilia e al suo compagno, Ignazio Moser.

Naturalmente, è giusto specificare che si tratta solamente di rumors. Tuttavia, c’è da dire che ultimamente è possibile vedere Santiago quasi tutte le mattine nelle storie della mamma di Belen, Veronica Cozzani, che lo accompagna a prendere il bus per andare a scuola. Quando non è con i nonni, poi, il bambino è stato avvistato spesso con il padre Stefano, che cercherebbe di stare con lui in tutti i momenti liberi dai molti impegni lavorativi. Stessa cosa per la piccola Luna Marì, che appare molto spesso nelle storie dei nonni, della zia Cecilia Rodriguez e, ovviamente, in quelle del papà Antonino Spinalbese.

Insomma, pare proprio che Belen stia attraversando un momento veramente difficile. Da ciò si spiega anche la difesa di Fabrizio Corona e Sabrina Ferilli dopo gli attacchi di Alessandro Cattelan per la mancata presenza della conduttrice nel suo late show di Rai 2. Inoltre, la scorsa settimana, la Rodriguez ha anche saltato l’ospitata da Domenica In e la stessa Mara Venier ha fatto intendere di essere a conoscenza del complicato periodo che starebbe attraversando l’argentina.