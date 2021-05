Belen ha copiato la sorella di Vieri? Accusa di plagio, cosa è successo

Nuove grane lavorative per Belen Rodriguez. Stando a quanto spifferato dall’esperto di gossip Santo Pirrotta a Ogni Mattina, il programma di Adriana Volpe in onda su Tv 8, la soubrette argentina avrebbe fatto arrabbiare Veronica Vieri, sorella del più famoso Bobo. Sembra che la cognata di Costanza Caracciolo, di professione designer, abbia accusato Belen di aver copiato la sua linea di abbigliamento.

Da qualche mese l’ex moglie di Stefano De Martino ha lanciato un nuovo brand di moda, Hinnominate, insieme ai fratelli Jeremias e Cecilia Rodriguez. E, a quanto pare, più di un capo sarebbe molto simile a delle tute create da Veronica Vieri. Stando alle parole di Santo Pirrotta la sorella di Bobo avrebbe inviato una delle sue creazioni a Belen, per pubblicizzarle sui social network, dove la Rodriguez è seguita da ben dieci milioni di follower.

Qualche tempo dopo, però, Veronica Vieri avrebbe visto una delle sue tute nel catalogo del nuovo marchio d’abbigliamento lanciato dai Rodriguez. Una situazione che la donna avrebbe mal digerito, tanto da passare alle vie legali. Veronica avrebbe addirittura chiesto un risarcimento danni per quanto fatto a sua insaputa da Belen, Jeremias e Cecilia.

Al momento nessuno dei diretti interessati ha commentato la vicenda: sarà vero o si tratterà dell’ennesimo gossip sulla vita privata di Belen Rodriguez? In questo periodo la 36enne è molto concentrata sulla sua seconda gravidanza ma non smette di lavorare. L’argentina non è solo una soubrette ma anche una modella, influence e imprenditrice. Prima di Hinnominate ha lanciato il brand di costumi Me Fui e ha acquistato alcune quote di Cotril.

Hinnominate, il nuovo brand di Belen, Cecilia e Jeremias

Hinnominate nasce dalla partnership tra Dream Project Spa e i fratelli Rodriguez. Direttore creativo della nuova linea è Fabio Castelli, del team di Dream Project. La linea per uomo e donna è composta da capi street e lounge-wear couture che esprimono libertà di movimento e comfort.

La collezione è composta principalmente da tute, vero capo must have di questo periodo. La palette cromatica ha tonalità neutre come nero, beige, cammello, cioccolato, mattone. Oltre alle tute in collezione anche cappotti, felpe con cappuccio, calze, top e cappelli in lana o modello pescatore.

La collezione Hinnominate Autunno/Inverno 2021 sarà disponibile online e in selezionati negozi a partire da giugno 2021.