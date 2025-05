Belen, Giulia Stabile babysitter di Luna Marì: foto e i rapporti oggi tra le due

Belen Rodriguez e Giulia Stabile si sono conosciute a Tu si que vales. Correva l’anno 2021, la giovane danzatrice, fresca della vittoria ad Amici, venne piazzata da Maria De Filippi sotto l’ala protettrice della showgirl argentina con la quale ha condotto due edizioni del popolare talent show di Canale 5. Tra le due fu amore a prima vista. Belen dimostrò fin da subito di avere un debole per la ragazza, guardandola con occhi trasognati e riservandole parole al miele. Nel 2023, la modella sudamericana decise di lasciare il timone del programma. La Stabile, invece, restò al suo posto, coccolata da Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Ebbene, l’amicizia tra ‘Giulietta’ e ‘Belu’ è continuata a telecamere spente oppure no? Pare proprio di sì…

Nelle scorse ore, Belen ha postato alcune storie Instagram, divulgando dei video in cui si vede Giulia in versione ‘babysitter‘ della piccola Luna Marì, la figlia che la showgirl ha avuto assieme ad Antonino Spinalbese. In particolare, dai filmati, si nota la ballerina giocare con la bimba a casa della Rodriguez. Altrimenti detto, l’amicizia sbocciata a Tu sì que vales è ancora oggi vigorosa, con ‘Giulietta’ che è stata persino invitata da Belen nella sua dimora milanese. Il mondo della tv, come è risaputo, è piuttosto ‘velenoso’ e non proprio ambiente amichevole, nonostante davanti alle telecamere tutti sembra che si vogliano bene a più non posso. Vedere due vip così unite è una vera e propria boccata di aria fresca.

La Stabile non ha conquistato con la sua dolcezza e spontaneità solo Belen. Chiunque la conosca pare rimanere stregata dalla sua squisita fanciullezza, a partire da Maria De Filippi. La conduttrice pavese, dopo il trionfo ad Amici di Giulia, ha subito piazzato quest’ultima a TSQV e nel corpo dei professionisti del popolare talent show di Canale Cinque. Anche attualmente la ballerina fa parte del cast fisso di Amici. Di lei parlano benissimo tutti. Pure Sabrina Ferilli stravede per la ragazza. Come al solito non sono mancati in questi anni gli odiatori, vale a dire coloro che hanno dato della raccomandata alla ragazza. Lei ha sempre risposto con il suo contagioso sorriso. Avanti così!