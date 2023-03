Belen Rodriguez e Giulia Stabile colleghe di bancone a Tu si que vales, amiche nella vita reale. Non una cosa scontata in ambito televisivo, contesto che pullula di malignità e rivalità dietro le quinte (spesso quando si spengono le telecamere ognuno va per conto proprio e bye bye). La showgirl argentina e la danzatrice professionista di Amici di Maria De Filippi, invece, hanno stretto un forte e sano legame che va oltre i riflettori della tv, con la Rodriguez che ha preso sotto la propria ala protettrice la ‘piccola’ Giulia. Quest’ultima lo ha raccontato in tempi non sospetti in una intervista, riservando parole al miele alla sudamericana. Ebbene, la stima e l’affetto reciproco sono ancora vivi e intensi, come dimostrato dall’ultimo dolce gesto che la moglie di Stefano De Martino ha indirizzato alla ballerina.

Nelle scorse ore Belen ha inviato a casa di Giulia alcuni capi scelti del suo brand Hinnominate, marchio fondato assieme ai fratelli Jeremias e Cecilia. Ricevuti i vestiti, la Stabile ha provveduto a ringraziare l’argentina. Lo ha fatto anche pubblicamente, dedicando una Story Instagram alla collega e amica, mostrando il pacco regalo recapitatole. “I Love You”, ha chiosato la danzatrice, citando naturalmente anche ‘Jere’ e ‘Checu’.

Il dono di Belen assume un ulteriore significato se si considera che è stato fatto in occasione della Festa della Donna. Dunque, se qualcuno avesse avuto dubbi circa il legame amichevole tra la sudamericana e il volto di Amici, può levarseli. La dolcezza con la quale la Rodriguez tratta Giulia a Tu si que vales non è solo ‘propaganda’ televisiva; è infatti la stessa dolcezza che le riserva pure privatamente, omaggiandola addirittura con regali. Una bella storia, un legame esemplare di due donne che si supportano a vicenda e si stimano profondamente.

Giulia Stabile e le telefonate con Belen

“Belen ha detto che vuole adottarmi, era seria”, ha raccontato ridendo la giovane ballerina in una intervista di qualche mese fa, ribadendo che con la modella argentina ha legato parecchio. Infatti le due si sentono anche in privato. “A parte gli scherzi – ha proseguito Giulia riferendosi sempre alla showgirl sudamericana -, è davvero materna, mi tiene la mano nei momenti più emozionanti in studio e ci sentiamo spesso al telefono”.