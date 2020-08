Belen e Gianmaria, cos’è accaduto. Ex storica di lui: “Ha pianto da me”

Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi si sono frequentati (poco), per poi dirsi addio. Forse per l’argentina non è ancora giunto il momento per imbastire una nuova storia dopo la fine della burrascosa relazione con Stefano De Martino. O forse non è semplicemente scattata la scintilla. Fatto sta che dopo un romantico weekend a Capri e uno a Ibiza, la conoscenza tra il campano e la showgirl sudamericana si è interrotta. Della storia ‘lampo’, ne ha parlato Mariela, ex storica di Gianmarica. Al magazine Chi la donna, argentina come Belencita, ha narrato dei retroscena sulla liaison, spiegando che Antinolfi, dopo che il rapporto con la conduttrice di Tu Sì Que Vales ha subito una battuta d’arresto, ha cercato conforto in lei per la piega che ha preso la situazione.

Gianmaria Antinolfi e Belen, parla l’ex storica di lui

Mariela, al magazine diretto da Alfonso Signorini, ha confermato quel che la cronaca rosa ha scoperto da giorni vale a dire che Gianmaria e Belen non si frequentano più. Oltre a ciò ha aggiunto che lui “Era affranto”. “Lo conosco. Ci proverà ancora con lei”, ha fatto sapere. E ancora: “È venuto a piangere da me”. Dunque da un lato la donna dice che il flirt si è consumato, dall’altro che l’ex non mollerà la presa. E non c’è motivo di dubitare delle sue parole, visto che con Antinolfi, tra alti e bassi, Mariela ha passato circa quattro anni. La love story è poi naufragata per incomprensioni e scelte. Mariela ha affermato che per Gianmaria l’amore “non è una cosa seria”. Una differenza di vedute che è stata all’origine del capolinea sentimentale. Chissà se anche Belen ha avuto la stessa impressione.

Stefano e Belen, possibile un ritorno di fiamma?

Il gossip ha rumoreggiato parecchio nelle scorse ore su Stefano e Belen, parlando di un possibile riavvicinamento. Davvero i due stanno provando a ricucire? Chissà… Per il momento ci sono soltanto delle ‘coincidenze’ social che hanno spinto qualcuno a credere che forse ci sia in atto un percorso che potrebbe tendere alla reunion. Una cosa è sicura: De Martino e la Rodriguez, oggi, sono single. Perché i flirt estivi sono una cosa, l’amore vero un’altra. Il loro è andato in frantumi e ora aggiustarne i cocci rotti è un’impresa tutt’altro che facile.