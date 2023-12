Belen, gesto bomba: ‘tavolo corna’, c’è la Marcuzzi. Buon Natale!

A Natale siamo tutti più buoni e in vena scherzare. Anche Belen Rodriguez pare che lo sia. La modella argentina, a poche ore dal cenone della Vigilia, ha spiazzato tutti, pubblicando tra le sue Story Instagram una grafica molto curiosa e stuzzicante realizzata dal profilo Very Inutil People. Ma si proceda con ordine. Very Inutil People ha chiesto ai propri followers, per gioco, a quale fantasioso tavolo, formato da personaggi famosi che di recente hanno avuto a che dire tra di loro, si siederebbero per scambiare quattro chiacchiere.

Di seguito la grafica e la spiegazione dei tavoli:

Tavolo 1: Mahmood, Damiano David, Elodie, Gino Paoli (di recente Paoli si è scagliato contro i musicisti che si spogliano sul palco)

Tavolo 2: Chiara Ferragni, Fedez, Selvaggia Lucarelli, Morgan (arcinoto il fatto che la Lucarelli è colei che ha scoperchiato il cosiddetto pandoro-gate e che Morgan abbia avuto dei duri scontri con Fedez a X Factor)

Tavolo 3: Harry e Meghan, William e Kate (risaputo a livello globale le frizioni che ci sono nella Royal Family)

Tavolo 4: Paolo Meneguzzi, J-Ax, Salmo, Luchè (ricordate i dissing roventi di qualche settimana fa?)

Tavolo 5: Ornella Vanoni, Guè Pequeno, Arisa, Rocco Siffredi (un quartetto ‘piccante’)

Tavolo 6: Mirko Brunetti, Perla Vatiero, Nicola Panico, Sara Affi Fella (in omaggio alle dinamiche e agli scandali di Uomini e Donne e Temptation Island)

Tavolo 7: Ilary Blasi, Alessia Marcuzzi, Belen Rodriguez (il tavolo delle corna)

Il fatto che Belen abbia ri-postato tale grafica ha lasciato di stucco diversi fan; è la prima volta che la modella argentina, in qualche modo, fa esplicito riferimento ad Alessia Marcuzzi. Per chi non lo sapesse, la conduttrice romana finì al centro di un gossip incendiario con Stefano De Martino qualche anno fa.

Dagospia sostenne che il campano e la ‘Pinella’ ebbero una tresca clandestina. La notizia fu smentita sia da De Martino sia dalla Marcuzzi, ma i ben informati hanno continuato a dire che la liaison alle spalle di Belen ci fu. E ora che fa la Rodriguez? Ri-pubblica una grafica che pare lasci sottendere che davvero ci siano state delle corna. Se non è una confessione, poco ci manca. Buon Natale!