Belen fulmina l’autrice tv che ha sbagliato a farle gli auguri di compleanno: “Rincoglion*ta”

Belen Rodriguez senza peli sulla lingua. Nelle scorse ore si è verificato un curioso episodio sui social che, molto probabilmente, è stato mal interpretato. Barbara Cappi, scrittrice e autrice di diverse trasmissioni Mediaset condotte da Maria De Filippi, ha commesso una gaffe nel commentare un post della modella argentina. Il 9 aprile ha compiuto gli anni Santiago, il figlio della showgirl e di Stefano De Martino. Cappi ha fatto confusione, pensando che la festeggiata fosse Belen. Così ha fatto gli auguri a lei, la quale ha risposto in modo tranchant, dando della “rincoglion*ta” alla donna. Alcuni utenti hanno criticato Rodriguez, definendola una maleducata in quanto non hanno capito che conosce l’autrice e che quindi la replica, sebbene colorita, è stata goliardica e non offensiva.

Belen e la battuta “colorita” indirizzata all’autrice tv Barbara Cappi

“Belencita, buon compleanno e tanto tanto love”, ha digitato Cappi sotto a un post della showgirl che, di tutta risposta, l’ha fulminata con un “rincoglion*ta, è quello di Santiago”. Alcuni follower, nel leggere il commento, hanno attaccato Belen. A trarli in inganno e a far loro pensare che fosse seria anche il fatto che la modella non ha usato alcun emoji per far intendere che le sue parole fossero scherzose. Cappi, che con ogni probabilità conosce l’ex moglie di Stefano De Martino, ha invece compreso il tono spassoso del commento e infatti ha replicato con un fragoroso “ahahahaha”, dopo la gaffe in cui ha confuso i compleanni. Per farla breve, Belen pare che non abbia voluto in alcun modo offendere la donna, semplicemente si è avventurata in una battuta spontanea e ‘vivace’. Insomma, non c’è stato alcuno sbrocco cattivo da parte della modella.

Compleanno di Santiago: mamma Belen e papà Stefano riuniti per la festa

La festa di compleanno di Santiago è stata organizzata a Milano. Presenti sia Belen sia l’ex marito Stefano De Martino, oltre agli altri affetti stretti della famiglia. All’evento ha partecipato anche Antonino Spinalbese, altro ex della modella (i due sono genitori di Luna Marì). Una bella rimpatriata, segno anche che la showgirl ha fatto pace con il suo passato sentimentale, come dimostrato dai rapporti civili che intrattiene con i padri dei suoi due figli.