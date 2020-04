Belen, confidenze. Le fragilità del passato: “Stefano non c’entra niente”

Belen Rodriguez, quarantena e confidenze. Le fragilità del passato: “Stefano De Martino non c’entra niente”

Belen Rodriguez e le fragilità del passato. Dietro a una star, c’è sempre un universo differente rispetto a ciò che viene mostrato dai riflettori. Sorrisi, celebrità, successo: questo ciò che la fa emergere in superficie lo spettacolo e la notorietà. Ansia, paure e dubbi: questo ciò che spesso si cela dietro un volto conosciuto. E la modella argentina non è sfuggita a questa dinamica. Lei stessa lo ha spiegato dettagliatamente nell’ultima ampia riflessione veicolata sui suoi profili social, dove ha raccontato di come in passato abbia fatto fatica a trovare se stessa, restando troppe volte schiava del pensiero altrui. Il post di Belencita, diffuso su Instagram, ha raccolto migliaia di reazioni da parte dei fan. Qualcuno ha capito che Stefano De Martino abbia in qualche modo avuto un’influenza su quanto accaduto alla showgirl che si è subito affrettata a chiarire che il suo compagno, con quanto esternato, non c’entra nulla.

Belen e la difficoltà a essere libera

“Voleva essere la donna perfetta e se non riusciva ci rimaneva male. Addirittura nel giustificarsi faceva dei giri di corda talmente abili nei quali ti procurava svarioni. E alla fine le credevi, ma lei non voleva mentire, voleva solo essere perfetta per i suoi occhi”, esordisce Belen che aggiunge: “Un giorno si accorse che la propria accettazione del fatto di non esserlo lontanamente riesce in qualche modo a farle assaggiare un pizzico diverso di libertà. Quella parola che aveva sempre sentito, le piaceva, era musicale, vissuta sulla sua pelle in altre sfaccettature, ma questa versione era decisamente quella che preferiva…”

Belen: “Siamo la somma delle nostre storie e di quelle che ci hanno fatto nascere”

Ma come poteva Belen conquistare quella dolce libertà? “Smettere di vivere per l’accettazione altrui, ma riuscire in qualche modo a dedicarsi un applauso. È così complicato, lo sappiamo! Ma siamo chi siamo, siamo la somma delle nostre storie e di quelle che ci hanno fatto nascere, di quelle che ci circondano, la somma dei nostri errori, la somma del nostro coraggio”. Infine la chiosa: “E quindi se siamo consapevoli di fare il possibile, ogni giorno, per essere delle brave persone, e non ferirne altre senza un motivo, allora è fatta, siamo noi, così come siamo, esseri imperfetti e ce lo concediamo”. La Rodriguez ha chiarito ad alcuni fan che il discorso sull’accettazione non era rivolto in alcun modo a Stefano De Martino, come qualcuno ha creduto. Ma semplicemente a se stessa. Cioè a una donna.