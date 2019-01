Belen, è guerra sui social: la Rodriguez si difende, interviene anche Simona Ventura

News Belen Rodriguez: l’argentina contestata sui social

Belen Rodriguez riceve critiche a non finire anche quando ciò che fa non ha niente di straordinario. Oggi la showgirl e conduttrice ha infatti postato una foto in cui la si vede fare una sauna e mostrare delle forme mozzafiato. Tutti entrano in sauna con un costume, per quanto diverso possa essere da quello della Rodriguez, eppure pare che Belen secondo alcuni debba farlo in tailleur o in giacca e cravatta. L’ultima critica viene infatti da chi pensa che l’argentina si sia mostrata troppo poco vestita. In una sauna. Dove già è tanto se si riesce a resistere al costume con la temperatura che c’è…

Belen Rodriguez ultime novità, la risposta agli attacchi immotivati

Questa volta tuttavia Belen non ha voluto commentare in silenzio e ha risposto per le rime a chi l’ha invitata in modo piuttosto sgarbato a coprirsi. “Amor mio – così ha esordito la Rodriguez – prima di tutto sono in una sauna, due sono al caldol, fanno 30 gradi, terzo tu ti copriresti al posto mio? Mi coprirò a 70 anni! Ma adesso anche no!”. Il post della showgirl è stato commentato anche dalla strepitosa Simona Ventura con un “Bellissima” seguìto da tre cuori che ha scatenato non poche critiche. Insomma se Belen ha tanti fan è altrettanto palese che abbia altrettanti detrattori. Molti di più di quelli di Cecilia, che proprio recentemente peraltro ha ricevuto una bella sorpresa da Ignazio Moser mentre Belen era via.

Gossip Belen Rodriguez: una carriera tutta in ascesa

Le critiche comunque non stanno scalfendo affatto l’argentina che continua a lavorare tantissimo e a spassarsela con il suo piccolo Santiago e con la sua famiglia. Dopo il gran successo di Tú Sí Que Vales adesso è tempo di riposare e di prepararsi per il futuro che, a quanto pare, sarà ricco di impegni e sorprese per i fan. Lei nel frattempo continua a farsi selfie e a mostrarsi come meglio crede sui social e non solo. Non appena sapremo altro sulla sua vita privata e sulla sua carriera state certi che vi aggiorneremo subito!