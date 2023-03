Belen, finalmente la sua verità sulla dolce attesa: “Ora parlo io”

Belen Rodriguez è davvero incinta? Questa è una domanda che si sono fatti in tantissimi suoi fan nell’ultimo periodo, alla luce di una serie di indizi (in realtà più presunti che reali) che hanno instillato dubbi sul suo possibile stato interessante. Ad ogni modo quest’oggi la modella ha voluto fare chiarezza sul tema una volta e per tutte, pubblicando un contenuto social che non lascia più spazio all’immaginazione o ad altre teorie strampalate.

Nello scatto pubblicato su Instagram si vede la presentatrice argentina in compagnia di due amici, Antonio Perfetto e Lollo, entrambi con un finto pancione da donna incinta indosso. Nella didascalia che accompagna le immagini in bianco e nero la modella ha scritto chiaro e tondo: “Non è vero che aspetto un bambino, ne aspetto due! (Fake news)”. Si chiude così definitivamente lo spazio a qualunque altra possibile teoria dei suoi follower che tanto avrebbero voluto vederla diventare di nuovo mamma dopo la nascita del primogenito Santiago e della piccola Luna Marì, avuta dall’hairstylist e ex gieffino Antonino Spinalbese.

Perché si diceva che Belen Rodriguez fosse incinta? Tutti gli “indizi” raccolti dai fan

A scatenare le teorie di molti seguaci della modella sono stati tre elementi in modo particolare. Il primo è stato un contenuto social dove Belen faceva riferimento in maniera un po’ strana alla famiglia e alla sua importanza. Il secondo è stata la sua assenza improvvisa dallo studio de Le Iene, che da qualche settimana si è ritrovata a dover condurre in solitaria dopo la partenza di Teo Mammucari. Il terzo è stato infine un like sospetto messo dalla compagna di Stefano De Martino al commento di un fan che ipotizzava su Instagram che fosse effettivamente in dolce attesa.

Giorni fa, tra l’altro, Belen aveva voluto ulteriormente sciogliere a modo suo i dubbi sulla questione, pubblicando lo scatto di un piatto di sushi che si stava godendo. Ovviamente, se fosse stata davvero incinta non si sarebbe mai potuta permettere di mangiare del pesce crudo.

Quello della gravidanza non è nemmeno l’unico gossip che l’ha riguardata in tempi non sospetti. Si è detto, infatti, che la modella argentina e il compagno De Martino stessero vivendo una crisi che, in realtà, non è mai esistita. I due si sono fatti vedere di recente felici insieme, smentendo così qualunque rumor spicciolo sul loro conto.