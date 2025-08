Belen, figlia sui social: critiche a raffica, lei risponde come Fedez e sbaglia tutto

Da settimane Belen Rodriguez espone come non mai su Instagram sua figlia Luna Marì, nata 4 anni fa dalla relazione con Antonino Spinalbese. E tale tendenza sta generando non poche critiche sui social. Diversi utenti infatti hanno sostenuto che la bimba andrebbe maggiormente tutelata e non dovrebbe essere così esposta. Mamma Rodriguez, stufa dei biasimi, ha deciso di rispondere a un followers che ha dichiarato che sta esagerando con la pubblicazione delle foto della piccina. Il ragionamento di Belen ricorda molto una riflessione fatta da Fedez anni fa. Riflessione alquanto ‘sbilenca’.

“Esposta a cosa? La gente qui vive con il cellulare puntato su di me e sui miei figli! Non siamo più nel periodo dell’analogico. Lei è mia figlia e questo Instagram è il mio album pubblico (perché decido io per noi) di ricordi e momenti meravigliosi per me”. Questa la risposta data da Belen a chi l’ha criticata in merito al tema dell’esposizione dei figli sui social.

Simili biasimi li hanno affrontati in passato anche Chiara Ferragni e Fedez. Quest’ultimo, a proposito dell’esposizione del figlio Leone, disse: ““Noi non abbiamo venduto l’esclusiva della nascita di Leon a nessuno: preferisco pubblicare una foto io o Chiara, piuttosto che farla fare a un paparazzo con un titolo del ca.. e far lucrare qualcun altro sulla nascita di nostro figlio”. Ora che il matrimonio dei Ferragnez è saltato, le cose sono cambiate totalmente. Fedez ha imposto all’ex moglie di non pubblicare più scatti dei figli su Instagram. Oibò!

Di fatto, Belen e Fedez hanno sostenuto che essendo personaggi pubblici vengono spesso ripresi assieme ai figli e che quindi ci pensano loro a postare gli scatti che preferiscono. In altre parole, hanno fatto intendere che, piuttosto che lasciare strada libera ai paparazzi, è meglio che siano loro a divulgare immagini che considerano opportune. Ma è qui che casca l’asino. Per legge, nessuno può diffondere foto di minori senza autorizzazioni particolari. E Fedez e Belen lo sanno bene.

Che cosa significa? Vuol dire che le foto dei figli minori, anche e soprattutto quelli dei vip, non possono assolutamente essere diffuse. E infatti, nessuno degli organi di stampa lo fa. Oppure, quando si divulgano scatti di minorenni, i volti vengono resi irriconoscibili, come è giusto che sia. Sarebbe quindi più onesto dire che scegliere di pubblicare le foto della prole è una decisione che non c’entra nulla con il fatto che altrimenti qualcun altro diffonderebbe le immagini. Ci sono infatti molti personaggi famosi che hanno figli piccoli e nessuno, fortunatamente, ne conosce il volto.

E quindi da dove deriva il bisogno di esporre i minori a milioni di persone? Bella domanda che può avere innumerevoli risposte. Si potrebbe, però, pensare a un paradosso per cercare di comprendere il fenomeno. Il paradosso è il seguente: domani l’influencer X si accorge che i post con i suoi figli minori raccolgono pochissimi like e reazioni rispetto ad altri contenuti.

Cosa accadrebbe? L’influencer in questione continuerebbe a esporre i minori per ‘condividere’, termine che piace tanto alle star del web, oppure no? La risposta è piuttosto scontata: quasi certamente no. Morale della favola? Le immagini tenere di figli piccoli sono spesso le più seguite e commentate. E ciò si sa che per un influencer è manna dal cielo. In questo caso nulla ci azzeccano i paparazzi. Ognuno, ora, tiri le sue conclusioni!