Belen, fidanzato ‘nascosto’ alle nozze di Cecilia: i motivi, giusto così

Come è ormai risaputo il 30 giugno si sono sposati Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Altrettanto risaputo che Belen è stata una delle protagoniste delle nozze rivestendo il ruolo di damigella d’onore. All’evento, le riviste di cronaca rosa, avevano dato per certo che la showgirl argentina si sarebbe fatta accompagnare dal nuovo fidanzato, l’ingegnere siciliano Angelo Edoardo Galvano. Infatti era stato messo da tutti i siti specializzati in gossip nella lista degli invitati. E invece il ragazzo non si è visto. Un piccolo giallo che non ha ancora trovato un chiarimento. I diretti interessati non hanno spiegato il motivo dell’assenza.

Circolano varie ipotesi: Edoardo potrebbe essere stato impegnato altrove, dinamica che l’avrebbe costretto a rinunciare al matrimonio. Uno scenario poco probabile: per un simile evento il tempo lo si trova. C’è chi ha invece pensato che l’ingegnere abbia avuto un imprevisto personale dell’ultimo minuto. Può darsi, ma anche in questo frangente non si è nel campo delle ipotesi verosimili. Qualcuno ha addirittura sussurrato che la love story potrebbe già essere naufragata. Poco probabile visto che, pochi giorni prima delle nozze, Belen ed Edoardo sono stati paparazzati felici e spensierati in Sardegna. Dagli scatti si è anche notato che lui ha conosciuto i figli della compagna, Santiago e Luna Marì. E quindi?

E quindi è assai probabile che sia stata Belen ad aver voluto ‘nascondere’ di proposito il compagno, preferendo presentarsi da sola al matrimonio. Due sarebbero i motivi, entrambi più che leciti: se fosse sbarcata alle nozze con l’ingegnere, il gossip si sarebbe scatenato su di lei, togliendo attenzione alla festeggiata, ossia la sorella Cecilia.

Secondo motivo: con Edoardo si frequenta da qualche settimana. Vero che lui ha già conosciuto la sua famiglia di origine e i suoi figli, ma rimane pur sempre una relazione sbocciata da pochissimo e quindi in erba. Sarebbe dunque stato azzardato, in un giorno di simile importanza per la famiglia Rodriguez, presentarsi con la nuova fiamma. Se la storia durerà, senza dubbio ci saranno altre date importanti per festeggiare assieme. Ora è troppo presto, giusto così!