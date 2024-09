Belen, festa di 40 anni: invitati, menu, dress code, tutti i dettagli

La showgirl argentina Belen Rodriguez venerdì 20 settembre ha compiuto quarant’anni. La festa per il grande evento si è tenuta ieri sera in un ristorante di Milano. Di seguito sveliamo tutti i dettagli a riguardo, dagli invitati al dress code, passando per il menù e la torta scelta per l’occasione.

Belen Rodriguez ha spento quaranta candeline! La festa si è tenuta proprio nel giorno del suo compleanno, il 20 settembre, di sera. La location prescelta per l’evento è stato il ristorante milanese Terrazza Calabritto. Per l’occasione è stato disposto un unico tavolo rotondo che ha accolto tutti gli invitati. Come centrotavola sono state posizionate diverse candele e tutta la sala è stata addobbata con delle rose rosse che pendevano dal soffitto.

Il menù è stato decisamente vario. Belen ha difatti offerto ai suoi invitati svariati antipasti a base di mare, tra cui tartare di tonno rosso su salsa guacamole e tartare di salmone con frutto della passione. Per primo, invece, tubetti di Gragnano con frutti di mare e panure al pecorino, vesuvietto di Gragnano con ragù napoletano, ricotta e basilico. La torta era altissima e riempita con ben quaranta candeline, come gli anni compiuti dalla festeggiata. Dal colore, ovvero il marrone, probabilmente era al gusto cioccolato! Oltre questa c’erano anche altri dolci, tra cui il tiramisù, la caprese ed un mini babà napoletano.

Chiaramente non potevano mancare tra gli invitati i familiari di Belen. C’erano difatti sua sorella Cecilia Rodriguez con il neo marito Ignazio Moser, il fratello Jeremias con la sua fidanzata Deborah Togni, il papà Gustavo e la mamma Veronica Cozzani ed i suoi due figli, Santiago, nato dal matrimonio con Stefano De Martino, e Luna Marì, avuta invece dalla relazione con Antonino Spinalbese. Non si hanno, invece, notizie su altri invitati vip.

Per quanto riguarda il dress code, la showgirl argentina ha prescelto il total white. Belen ha optato per un bellissimo abito bianco a vita alta con intreccio sul collo. Ai piedi ha calzato delle scarpe con tacco bianche, in tinta con l’abito. Come acconciatura, invece, ha scelto uno chignon alto lasciando fuori qualche ciuffo laterale.