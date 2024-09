Belen compie 40 anni: gli auguri ‘al veleno’ in diretta di Luxuria

Oggi, 20 settembre, Belen Rodriguez compie 40 anni. La nota showgirl, nata a Buenos Aires il 20 settembre 1984, ha raggiunto un traguardo molto importante della sua vita e, in una recente intervista a Il Corriere della Sera, ha rivelato di sentirsi più matura e sicura di sé, affrontando con serenità questa nuova fase della sua vita. Per ora, non sono stati visti ancora festeggiamenti, ma si mormora che la Rodriguez farà un mega party e chissà se tra gli invitati ci saranno anche i suoi ex compagni, nonché papà dei suoi due figli, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese.

Vladimir Luxuria lancia una stoccata a Belen: “Quanti fidanzati…”

Nel corso della giornata, Belen è stata sommersa di auguri da parte dei suoi fan. Inoltre, diversi programmi televisivi hanno dedicato il loro spazio ai festeggiamenti della conduttrice, tra cui anche Pomeriggio Cinque. Nella puntata odierna del talk show di Canale 5, Myrta Merlino ha avuto al suo tavolo diversi ospiti per celebrare prima i 90 anni della diva Sophia Loren e, successivamente, i 40 anni di Belen Rodriguez. Dopo aver mandato in onda un servizio sull’argentina, è intervenuta una sua ex “nemica”, ovvero Vladimir Luxuria, che era presente nel programma nei panni di opinionista.

Myrta Merlino ha approfittato della presenza della Luxuria per ricordare la storica rivalità vissuta con Belen durante la loro avventura all’Isola dei Famosi, nel lontano 2008. Inizialmente, Vladimir ha voluto smorzare la tensione, chiarendo che non c’è rancore, dato che sono passati molti anni. “Ma sì, abbiamo fatto l’Isola dei Famosi insieme, nel 2008, è chiaro che quando c’è la fame si litiga, poi dopo ci siamo chiarite”, ha detto.

Difatti, ha voluto farle gli auguri di compleanno. Ma, proprio in quel momento, ecco che ha lanciato una stoccata velenosa all’argentina: “Anzi, le faccio gli auguri, non so quanti fidanzati compie… cioé, quanti anni compie, ma le faccio tanti auguri”. Al che, Alessandro Cecchi Paone è scoppiato subito a ridere, mentre gli altri colleghi le hanno dato della “vipera”. Davide Maggio, in collegamento, l’ha anche accusata di essere invidiosa di Belen per la sua bellezza catalizzatrice, cosa che Vladimir ha assolutamente negato. Rifacendosi all’Isola dei Famosi, ha specificato anche di averla battuta, arrivando al primo posto.

Insomma, nonostante siano passati anni, pare che la tensione tra Vladimir Luxuria e Belen Rodriguez sia ancora molto viva. Belen risponderà alla bordata dell’ex naufraga? Chissà…