Belen epica sulle corna di Fedez a Ferragni, il video: “Fabrizio!!!”

Epico siparietto tra Belen Rodriguez e i PanPers per lanciare la stagione televisiva di Only Fun – Comico show, che tornerà in onda su Nove a partire dal 20 febbraio. Sui social il duo comico ha postato un video con protagonista la conduttrice argentina. Uno sfottò più che palese a Fedez e alla sua versione dei fatti in merito alla vicenda dell’aspetto mediatico dei tradimenti all’ex moglie Chiara Ferragni. Nel filmato in questione i due comici fingono di dire a Belen di tenere per sé una non meglio precisata situazione scomoda che lei ha visto nel loro camerino. Quando se ne vanno, la showgirl prende il telefono e si mette in contatto con un certo Fabrizio, evidente riferimento a Corona.

“Un po’ di discrezione – chiedono i PanPers a Belen -, perché io so che tu sei entrata in camerino e ci hai visto in quelle condizioni. Però è meglio che non esca la notizia. Poi io ho una figlia picco e sta anche iniziando la trasmissione e allora si rischia che poi tutto vada un po’…”. La Rodriguez: “Va bene, non vi preoccupate, non dico niente…” I PanPers se ne vanno e la ringraziano. Appena spariscono Belen prende in mano il cellulare: “Siri, chiama Fabrizio”. Naturalmente quel Fabrizio è Corona.

La gag è uno sfottò nei confronti della bufera che ha coinvolto i Ferragnez. Riassumendo rapidamente: Fedez ha rivelato a Corona dei suoi tradimenti e della sua amante. Inoltre ha raccontato all’ex re dei paparazzi che anche l’ex moglie gli avrebbe messo le corna con Achille Lauro. Ovviamente Corona ci ha fatto un podcast sull’intera faccenda. Putiferio. Il rapper milanese si è difeso affermando che non sapeva che Fabrizio avrebbe divulgato tutto pubblicamente. La Ferragni ha diffidato Corona e gli ha chiesto oltre 1 milione di euro, forte anche di una scrittura privata tra i loro avvocati risalente a fine dicembre 2023. In tale documento Corona si impegnava a non parlare delle faccende private dell’influencer cremonese per 10 anni.

Per l’opinione pubblica, la versione meno credibile è quella di Fedez. Pensava davvero che Corona si tenesse per sé le sue confidenze? Suvvia, ma chi ci crede? Nemmeno Belen che, infatti, insieme ai PanPers, l’ha canzonato nel video sopra descritto. Tra l’altro la showgirl argentina è molto amica dell’ex re dei paparazzi. Lei stessa lo ha spiegato più volte. Con l’imprenditore si sente spesso privatamente e in amicizia. Qualche mese fa i due sono stati anche paparazzati a pranzare in un noto hotel milanese.