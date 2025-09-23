Belen, ecco il regalo di compleanno: la borsa strega le fan, marca e prezzo

Regalo extralusso per il compleanno. Belen Rodriguez, tre giorni fa, vale a dire il 20 settembre, ha spento 41 candeline. Ha festeggiato in un ristorante con i figli, i fratelli Jeremias e Cecilia, e gli amati genitori, mamma Veronica e papà Gustavo. Dopo l’evento ha pubblicato alcune foto sui social in cui si è immortalata con una borsa che ha catturato l’attenzione di diverse sue fan. La showgirl argentina, a una donna che le ha chiesto informazioni sull’articolo, ha spiegato che si tratta di una borsa griffata The Row. Trattasi di un prodotto non alla portata di tutti. Il prezzo infatti è di quasi 5mila euro. Per la precisione 4.780 euro.

Belen e la borsa The Row: prezzo e dettagli

La borsa marrone in questione è fatta e rivestita in pelle. Viene realizzata in Italia e all’interno ha due tasche, una a fessura e un’altra con zip. Per la chiusura superiore c’è una cerniera in metallo color antracite. L’articolo, inoltre, include una sacca protettiva. “Regalo per il mio compleanno”, ha spiegato Belen alla donna che le ha domandato informazioni sulla borsa, aggiungendo che si tratta di un capo The Row. Non è chiaro chi gliel’abbia regalato. Forse i familiari, forse se l’è fatto da sola o forse le è stato donato da una persona a lei cara.

La festa di compleanno ristretta

Belen, come poc’anzi accennato, ha festeggiato il compleanno in un ristorante milanese. Presente solamente la parentela strettissima. Al pasto non hanno nemmeno partecipato la fidanzata di Jeremias e il marito di Cecilia, ossia Ignazio Moser. Si sussurra da tempo che tra la conduttrice sudamericana e il cognato i rapporti sarebbero ai minimi storici. Tutto risolto invece tra le due sorelle Rodriguez dopo che per mesi non si sarebbero né parlate né viste.

Le dirette interessate non hanno mai svelato pubblicamente i motivi che le hanno portate ad allontanarsi. Ora si sono riavvicinate e pare che siano riuscite ad andare oltre le ruggini familiari. Un passo arrivato in un momento particolare e importante per Cecilia che tra pochi giorni diventerà mamma per la prima volta accogliendo la piccola Clara Isabel.