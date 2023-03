Belen Rodriguez è un esempio da seguire. Parola di Max Angioni, il comico che da qualche tempo conduce Le Iene insieme alla soubrette argentina. Il 32enne, diventato noto grazie alla sua partecipazione alla seconda edizione di LOL-Chi ride è fuori su Prime Video, ha preso il posto di Teo Mammucari. Dopo che quest’ultimo ha avuto qualche screzio con l’autore e ideatore del format Davide Parenti, Angioni ha avuto sempre più spazio nella trasmissione di Italia Uno.

In un’intervista rilasciata al settimanale Di Più Max Angioni ha parlato del suo rapporto con Belen Rodriguez, svelando alcune curiosità sulla moglie di Stefano De Martino. La showgirl sudamericana non è algida o distaccata come insinuato da qualche malelingua ma sempre molto umile e gentile nei confronti dei suoi colleghi. Dietro e davanti le telecamere. Indubbiamente una marcia in più, che rende Belen sempre più amata dal pubblico e dagli addetti ai lavori.

Max Angioni ha dunque rivelato:

“Con Belen si è creata una bella sintonia. Ha un’umiltà unica. Quando arrivano in studio degli estranei, si presenta a tutti porgendo la mano come se non la conoscesse nessuno. È unica anche nel suo modo di essere educata e umile. Un esempio”

Parole che sicuramente faranno molto piacere a Belen Rodriguez, che tiene molto alla conduzione de Le Iene, uno dei suoi programmi preferiti da sempre. Quando ha superato il provino con Davide Parenti la 38enne non è riuscita a nascondere gioia ed entusiasmo per questo nuovo traguardo raggiunto. Oltre a condurre Belù è stata anche inviata di alcuni servizi.

In più di qualche intervista, però, Belen Rodriguez ha ammesso di conoscere i propri limiti e che pertanto preferisce condurre sempre in coppia e mai da sola. Nel suo futuro dovrebbe esserci a settembre la riconferma di Tu si que vales su Canale 5.

Chi è Max Angioni

Classe 1990, Max Angioni è un cabarettista nato a Como che, in pochi anni, ha scalato i vertici della tv passando da Italia’s Got Talent a Zelig, fino alla conduzione de Le Iene accanto a Belen Rodriguez. Angioni si è detto felicemente fidanzato ma al momento non pensa al matrimonio o a costruire una famiglia tutta sua. La fortunata, stando ai gossip, dovrebbe chiamarsi Ester e non dovrebbe far parte del mondo dello spettacolo.