Belen e Stefano, la coppia scoppia anche in tv: lei fatta fuori da Castrocaro

Addio conduzioni di coppia per Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Dopo la seconda rottura degli scorsi mesi la showgirl argentina e l’ex ballerino di Amici non presenteranno più alcun programma insieme. Lo scorso anno, complice l’improvviso ritorno di fiamma, la Rai aveva affidato agli ex coniugi la conduzione de La notte della taranta e del Festival di Castrocaro. Quest’ultimo tornerà a breve in televisione – più precisamente il prossimo 27 agosto in prima serata – ma sarà condotto solo da De Martino. La notizia circola da giorni ma è ora Dagospia a dare la conferma. La soubrette sud americana è stata dunque tagliata fuori dal progetto. La Rai ha così preferito continuare a lavorare con Stefano, sempre più lanciato sulla seconda rete dell’azienda. Al momento il 30enne è al timone di Made in Sud con Fatima Trotta e in autunno tornerà a Stasera tutto è possibile. Non solo: nella prossima stagione televisiva è in lizza per condurre Domenica In accanto all’amica Mara Venier. E Belen? Pur senza Castrocaro non mancano certo le opportunità lavorative… La 35enne è stata riconfermata a Tu si que vales (le registrazioni della nuova edizione cominceranno a breve) mentre continua a darsi da fare come testimonial di moda e web influencer (seguita da quasi 10 milioni di follower).

Belen e Stefano oggi: divisi nel privato e in televisione

Ad eccezione del figlio Santiago, che resta la priorità per entrambi, Belen e Stefano sono oggi più lontani che mai. Secondo gli ultimi gossip la Rodriguez starebbe dimenticando l’ex marito con un nuovo amore: l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi. Di recente i due hanno trascorso il weekend a Capri, dove hanno approfondito il loro rapporto che, pare, stia diventando giorno dopo giorno sempre più solido. Per adesso la Rodriguez preferisce tenere la bocca ben cucita. La sorella di Cecilia e Jeremias vivere questo nuovo legame con leggerezza e riservatezza.

De Martino smentisce la storia con Alessia Marcuzzi

Nessuna storia, o almeno così sembra, per Stefano De Martino, che su Instagram si è dichiarato single. I gossip sul suo legame con Alessia Marcuzzi continuano però a far chiacchierare…