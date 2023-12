Belen e Stefano torneranno insieme? Profezia drastica di Corona

L’ospitata di Belen a Domenica In, andata in onda domenica 3 dicembre, aveva portato alla luce delle confessioni sconvolgenti da parte della showgirl in merito al suo matrimonio con Stefano De Martino. Belen, in particolare, aveva dichiarato di esser stata tradita ripetutamente, accusando il conduttore anche di non esser stato in grado di aiutarla durante il periodo buio attraversato. Poche ore dopo, Stefano De Martino era stato ospitato da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, dove si era reso protagonista di una replica tutt’altro che significativa. A commentare quanto accaduto di recente è stato Fabrizio Corona che, tramite un video su Instagram, si è lasciato andare ad una drastica profezia sull’ex coppia.

La profezia di Fabrizio Corona su De Martino e Belen

Nel video in questione, l’ex re dei paparazzi ha analizzato quanto accaduto domenica scorsa, con Belen ospite da Mara Venier e Stefano De Martino da Fazio. Corona ha approvato l’ospitata della showgirl nel programma pomeridiano di Rai 1: “Ha fatto bene Belen ad andare a Domenica In? Assolutamente sì, deve dare delle spiegazioni, perché è un personaggio pubblico, sulla fine e il perché della loro storia“. Corona, inoltre, ha approvato anche la scelta di Belen di affrontare l’argomento del suo matrimonio attraverso il medium televisivo, con l’ex re dei paparazzi che ha poi lanciato una stoccata a Stefano De Martino: “Non dimenticatevi che se De Martino oggi esiste e fa quello che fa è grazie a Belen“.

Nel video in questione, Fabrizio Corona ha poi invitato Stefano De Martino ad ammettere i suoi sbagli, chiudendo con una profezia drastica proprio sul conduttore e su Belen: “Una coppia che è scoppiata definitivamente. Stefano single dichiarato che finalmente esce allo scoperto e Belen con un grandissimo immenso amore“. Secondo Fabrizio Corona, quindi, tra la showgirl argentina e Stefano De Martino sarebbe finita in modo definitivo.

La replica di De Martino e la reazione di Belen

Come accennato in precedenza, a Domenica In Belen aveva confessato di esser stata tradita ripetutamente da Stefano De Martino, spiegando di aver parlato con le donne in questione e di esser arrivata a contarne 12. La modella argentina aveva poi affrontato l’argomento depressione, accusando il conduttore televisivo di non averla saputa aiutare. La replica era arrivata, come detto, poche ore dopo dallo studio di Che Tempo Che Fa, dove De Martino era stato ospitato. Il conduttore aveva scelto la via del no comment, preferendo non svelare il suo privato: “Io ho deciso di non rendere mai pubblica la mia verità, perché ho dei motivi” aveva detto. Stando a quanto riportato da Fanpage.it (che ha spiegato di esser entrato in contatto con fonti vicine alla modella), Belen avrebbe reagito alle parole di De Martino con una sonora risata.