Belen e Stefano: si parla di secondo figlio, ma la verità è un’altra

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: si parla di secondo figlio, ma la verità è un’altra

Da quando è avvenuto il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la cronaca rosa si è sbizzarrita e a cadenza settimanale ha sussurrato di una presunta gravidanza in corso per la modella argentina. Peccato che il pancino non sia mai cresciuto. Eppure, ancor oggi, in tanti lanciano indiscrezioni e spifferi su una possibile dolce attesa della showgirl. La realtà, però, è tutt’altra. Belen non è incinta, anche se non ha mai nascosto che un secondo figlio con il danzatore napoletano è nei suoi piani. Anche Stefano è d’accordo. Certo è un conto dire “Sì, un altro bebè sarebbe ben accetto”, un altro impegnarsi per dare a Santiago un fratellino o una sorellina.

Belen, quando gli indizi non fanno una prova

Attualmente la Rodriguez, nonostante i gossip, non è in dolce attesa. Lei stessa lo ha ribadito a più riprese. Ma da dove escono i sussurri che un giorno si e l’altro pure narrano di una gravidanza? Dipende: spesso sono frutto di semplici congetture (una foto di Belen in cui ad esempio c’è una lievissima sporgenza del ventre fa gridare subito alla prova: “Ecco qui, è incinta”), altre volte di indizi carpiti in modo piuttosto maldestro (l’ultimo caso si è verificato pochi giorni fa, quando la madre dell’argentina, Veronica, ha postato una foto della figlia facendo un fotomontaggio in cui Belen al posto della pancia aveva un uovo di Pasqua. “Eccola la prova: è incinta”, ha scritto qualcuno, salvo poi dover rettificare in quanto Veronica si è affrettata a smentire la gravidanza). Insomma, una cosa è certa: Belen non è incinta.

Cecilia e Belen braccate dai gossip

In casa Rodriguez, Belencita non è la sola a essere inseguita dai gossip relativi alla dolce attesa. Le fa compagnia la sorella Cecilia, felice accanto a Ignazio Moser. Pure per lei, stesso discorso della compagna di De Martino: al momento solo spifferi non fondati su una sua dolce attesa. Ciò non vuol dire che, a breve, non potrebbe arrivare un lieto annuncio: di recente ‘Chechu’ ha ribadito di essere pronta per la maternità. Quindi, non resta che aspettare…