Belen e Stefano intimi, lo sclero è social: “Guardone”, alta tensione a Capodanno

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, intesa alle stelle su Instagram

Anche Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno trascorso un bel Capodanno insieme. Ovviamente col bellissimo Santiago e forse, chissà, consapevoli del fatto che quest’anno vogliamo tutti ricevere il grande annuncio: l’arrivo di un fratellino o di una sorellina per il piccoletto. Sarebbe una bellissima notizia, visto l’affetto che il Web già nutre per De Martino junior, più volte protagonista di Tu sì que vales quest’anno. Almeno per chi ama la famiglia De Martino perche c’è anche chi non sopporta Belen e di conseguenza Stefano. Basta andare sul profilo Instagram della conduttrice per vedere quanti insulti e critiche riceve ogni giorno, anche quando le foto che pubblica non meriterebbero chissà quali attenzioni. È successo proprio tra la Vigilia e Capodanno.

Belen e Stefano criticati per una foto insieme: l’attacco alla coppia

Belen ha pubblicato una foto su Instagram in cui abbraccia il suo Stefano, e oltre ai tanti commenti positivi sulla sintonia e l’amore ritrovato – da molto tempo si può dire ormai – le sono arrivate anche delle critiche che lei non ha voluto lasciar passare inosservate. Di cosa parliamo esattamente? Del fatto che qualcuno ha fatto notare a Belen come anche momenti così intimi come quello che ha condiviso non riesca a tenerli per sé e debba per forza mostrarli al mondo. Non comprendiamo il motivo di una tale osservazione, a dire il vero, perché la foto postata da Belen è veramente innocua e tutt’altro che privata, come invece le si contesta. Ad ogni modo l’utente è sembrato piuttosto convinto nel commentare: “Nemmeno a Capodanno riuscite a vivere la vostra intimità lontano dai socia? Mah”, queste le sue parole.

Belen non ne ha per nessuno: la risposta ai criticoni

Belen avrebbe potuto benissimo sorvolare, non trattandosi neanche di insulti, ma, evidentemente indisposta dal commento, ha risposto in modo chiarissimo: “Vedo – questa la sua replica – che manco tu, guardone”. Qualsiasi altro commento sarebbe superfluo, anche se, lasciatecelo dire, questa moda di criticare profili social che puntualmente si seguono è ormai vecchia e dovrebbe passare alla storia senza lasciare traccia di sé.