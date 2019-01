Belen e Stefano di nuovo insieme? Fabrizio Corona: “La famiglia prima di tutto”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, fan in delirio: la reazione di Fabrizio Corona

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme? I fan della coppia sperano in un loro ritorno, soprattutto dopo l’ultimo messaggio della showgirl. Scendendo nel dettaglio, a Radio 105 l’argentina si è messa in contatto telefonico con il ballerino e gli ha dedicato la canzone Vivimi di Laura Pausini. Dopo di che, il gesto di Belen ha spiazzato tutti i fan che la seguono. La Rodriguez ha dichiarato a Stefano: “Ci vediamo a casa”. Questa affermazione ha letteralmente mandato in delirio il pubblico che spera in un loro ritorno di coppia. A Mattino 5, Federica Panicucci informa Fabrizio Corona di quanto accaduto in questi giorni. Ricordiamo che l’ex re dei paparazzi, all’interno del suo libro, ha dichiarato che il suo cuore resterà sempre a Belen. Pertanto, la conduttrice non può non chiedergli cosa ne pensa. La reazione di Corona è inaspettata. Infatti, Fabrizio rivela: “Glielo auguro, perché la famiglia viene prima di tutto”.

Belen e Stefano tornano insieme? Fabrizio Corona augura a entrambi di tornare a essere una famiglia

Fabrizio si augura che Belen e Stefano possano davvero tornare insieme. I rapporti tra la showgirl e il ballerino sono molto stabili. Per il loro figlio Santiago, i due riescono a ritagliarsi dei momenti insieme, mandando spesso in delirio i fan. Non si sa ancora se Belen sia tornata insieme a Stefano, ma per Corona sarebbe sicuramente un bene per il bambino. Lui stesso conferma che per suo figlio Carlos Maria è riuscito a ritrovare un punto d’incontro con Nina Moric, con cui da anni i rapporti erano abbastanza instabili. Proprio per tale motivo, Fabrizio augura a Belen e Stefano di riuscire a ricostruire la loro famiglia. Nel frattempo, l’ex re dei paparazzi rivela ciò che pensa di De Martino.

Fabrizio Corona teme Stefano De Martino? L’opinione di Flavia Cercato a Mattino 5

“È una persona simpatica, è allegro, geniale”, rivela Fabrizio a Mattino 5. L’ex re dei paparazzi racconta di aver incontrato De Martino e di essersi anche divertito con lui. Ma sembra che Corona continuerà a essere, inevitabilmente, sempre legato a Belen. “Belen sarebbe pazza a tornare con me”, ammette Fabrizio. Intanto, Flavia Cercato a Mattino 5 ha un pensiero ben preciso: “A te De Martino sta ancora qui, come se un pochino lo temessi”.