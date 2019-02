Belen e Stefano De Martino, la reazione al gossip: il sogno continua

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la reazione al gossip sul ritorno di fiamma: nel day after il danzatore non smette di far sognare

Ieri è giunta la notizia che tanti amanti del gossip aspettavano da lungo tempo: Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno riallacciato i rapporti. Non solo quelli familiari per il bene del figlio Santiago, ma pure quelli sentimentali. O almeno così pare, anche perché le foto che il settimanale Chi ha divulgato (i due che si coccolano e si baciano), lasciano poco spazio ai dubbi. Nel day after, cioè oggi, arrivano altri indizi che fanno pensare che i due ex siano tornati a fare coppia. Ed è soprattutto il danzatore lanciato da Amici di Maria De Filippi a stimolare ancor più l’immaginazione….

Il danzatore e la foto che sa di dedica per l’ex moglie

Stefano, nell’unica Instagram Stories pubblicata dopo la notizia del riavvicinamento a Belen, ha fatto campeggiare la foto della canzone “I’ll Keep You Safe”. Un brano ritmato, in cui ricorre continuamente la seguente strofa: “Ti terrò al sicuro in queste mie braccia / Resisti a me, carina piccola, e tu … / Ti terrò al sicuro in queste mie braccia / Resisti a me, carina piccola, e tu …”. Non si fa peccato a credere che ci sia un riferimento a Belen, che nel frattempo è volata in Argentina (ed è già la seconda volta nell’ultimo periodo), per motivi ancora tutti da scoprire. Forse lavoro, forse svago, forse per questioni familiari…

Tutti gli indizi sulla ri-unione di Stefano De Martino e Belen

Altro motivo interessante per credere che il sogno d’amore rappresentato dai due si sia ri-materializzato è che al momento non è ancora pervenuta alcuna smentita da ambo le parti. Del resto nelle ultime settimane che qualcosa stesse mutando lo si era inteso. Belen, in un programma radiofonico, aveva menzionato Stefano con un “Ti aspetto a casa”. Prima ancora era comparsa al suo fianco a un evento milanese. Insomma, la Rodriguez e De Martino sembra proprio che si “amano ancora”, come ha scritto il magazine diretto da Alfonso Signorini.