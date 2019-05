Belen e Stefano De Martino: primi piani ‘d’amore’, Rodriguez cotta

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: primi piani ‘d’amore’, la modella sempre più cotta

Belen Rodriguez è sempre più cotta di Stefano De Martino. Il momento dei ‘piedi di piombo’ è ormai abbondantemente stato superato e la coppia non esita più, né si nasconde e tantomeno si trincera dietro i proverbiali “non so”, “vediamo”. Così, anche sui social, dove sia l’argentina sia il danzatore partenopeo sono seguitissimi, continuano a piovere pillole d’amore, quasi a certificare che quotidianamente il feeling è stato ritrovato ed è in costante aumento. A proposito di ciò, poche ore fa Belencita ha diffuso una serie di Stories Instagram su Stefano. Inutile dire che trasudano di affetto e squisita tenerezza.

Stefano e Belen: la famiglia è al completo e vive serena

Dolce Belen, dolce Stefano: la Rodriguez ha pubblicato nelle scorse ore una serie di primi piani d’amore di De Martino che è stato ripreso mentre stava sonnecchiando; è come se l’argentina abbia voluto carpire i dettagli segreti del suo love, rapito da un pisolino pomeridiano. Ma il miele non è finito qui visto che mamma Belen ha preparato dei biscottini a De Martino che, svegliatosi, ha trovato pronta un’amorevole merenda. Spazio poi al momento ludico assieme all’amatissimo Santiago. La famiglia è al completo e soprattutto vive serena, all’insegna dell’amore.

Belen poco presente in tv: parla Maurizio Costanzo

Negli ultimi giorni qualcuno si è chiesto perché Belen non sia apparsa frequentemente in tv, come spesso è accaduto in passato. Sulla questione ha detto la sua un decano del piccolo schermo, Maurizio Costanzo. “Belen non solo è bella ma ha dimostrato di essere anche preparata. Non credo venga tenuta in panchina da Mediaset, anzi la sua sembra una scelta precisa: centellinare le sue apparizioni per non rischiare la sovraesposizione”, ha spiegato il marito di Maria De Filippi che a proposito del ritorno in love con Stefano ha chiosato: “In questi giorni la conduttrice sembra vivere un momento particolare con De Martino: i due sono tornati insieme ed è bene che lei si prenda tutto il tempo di cui ha bisogno per il privato”.