Belen e Stefano, colpo di scena: “Un rito d’amore a Napoli”

Ennesima e bollente luna di miele tra la Rodriguez e il marito, lanciatissimo ormai in Rai nelle vesti di conduttore

È tornato il sereno tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Il secondo ritorno di fiamma sta funzionando alla grande. Negli scorsi giorni la coppia si è concessa una fuga romantica al largo delle isole pontine. I due sono stati pizzicati dai paparazzi di Diva e Donna in atteggiamenti complici e intimi. La passione tra Belen e Stefano è come sempre alle stelle e la complicità e la sintonia non sono da meno.

Stando a quanto fa sapere la rivista la coppia starebbe pensando di celebrare un rito d’amore per festeggiare la loro nuova vita insieme. Non un secondo matrimonio, come insinuato qualche tempo fa da qualcuno.

Del resto lo stesso De Martino ha negato questa possibilità, rimarcando di essere contento della cerimonia celebrata il 20 settembre 2013 e ampiamente documentata dalla stampa e dalla televisione italiana.

Una festa per celebrare l’amore tra Belen e Stefano

Stefano e Belen starebbero pensando ad una grande festa, dal valore profondamente spirituale, che sia importante per la loro relazione ma anche per il figlio Santiago, che oggi ha nove anni, e per parenti e amici. L’ex ballerino, oggi conduttore di punta di Rai Due, e la collega di Mediaset starebbero valutando l’ipotesi di rinnovare le promesse nuziali. Un modo per confermare l’impegno l’uno verso l’altra e viceversa.

Generalmente le coppie di lunga data organizzano il rinnovo delle promesse negli anniversari tondi ma c’è anche chi festeggia dopo un periodo difficile. Questo sarebbe il caso di Belen e Stefano, che vorrebbero celebrare il fatto di essere di nuovo presenti l’uno per l’altro.

A quanto pare l’idea piacerebbe molto alla Rodriguez, che di recente ha invitato una collega a stare alla larga dal marito. Un rito così importante inviterebbe altre donne a non “fare il filo” a Stefano De Martino, tra i giovani conduttori più ammirati e apprezzati del piccolo schermo.

Negli ultimi mesi si è parlato di un presunto flirt tra Stefano e Andrea Delogu – conduttrice con De Martino del Tim Summer Hits – ma i due sono solo grandi amici e nulla più. Così come c’è una grande stima e affetto reciproco tra Belen e Teo Mammucari. I due hanno lavorato insieme sia a Tu si que vales sia a Le Iene e sono stati riconfermati per entrambi i progetti per la prossima stagione televisiva.