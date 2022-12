Belen e Orietta Berti eroiche: così si sono mostrate stakanoviste

Quest’oggi Belen Rodriguez e Orietta Berti hanno dato ai telespettatori, 13 dicembre, una grande prova di stakanovismo. Entrambe, infatti, hanno accettato di andare a lavorare in condizioni non esattamente semplici, seppur partendo da presupposti molto diversi.

Orietta Berti, per esempio, ieri sera è stata come sempre ospite del salotto di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip, dove è una delle due opinioniste insieme a Sonia Bruganelli. Alla cantante emiliana già di per sé bisognerebbe fare una statua, visto che alla sua età (79 anni suonati) si deve sorbire una trasmissione nemmeno particolarmente emozionante fino a oltre l’1:30 di notte. Quest’oggi, però, ad un quadro già complesso si è aggiunto un ulteriore dettaglio: Orietta Beti è infatti stata una delle ospiti di Viva Rai 2, lo show del mattino di Fiorello in onda a partire dalle 7. Nonostante avesse fatto le ore piccole a causa del GF Vip la sera prima e nonostante l’orario dello show di “Fiore”, Berti ha non solo accettato l’invito, ma si è anche esibita dal vivo (per di più cantando sotto la pioggia battente, al freddo!).

Chi quest’oggi ha dato prova di stakanovismo è stata anche Belen Rodriguez, che come ha confermato Mattia Buonocuore di Davide Maggio su Twitter questa sera sarà normalmente presente all’ultima puntata di questa stagione de Le Iene. Fino a qualche ora fa, tuttavia, la sua presenza allo show di Italia 1 con Teo Mammucari non era per nulla scontata, visto e considerato che la modella si è beccata insieme alla figlia una brutta influenza.

Stasera Belen sarà a Le Iene, malgrado l'influenza che l'ha colpita nei giorni scorsi. — Mattia Buonocore (@Mattiabuonocore) December 13, 2022

Viene in ogni caso da pensare che Belen per l’occasione non regalerà al pubblico nessun outfit particolarmente scollato ma sceglierà piuttosto un look più sobrio per tenersi “al calduccio”.

Belen Rodriguez pensa di essersi presa l’influenza australiana

Sono moltissimi gli italiani che in questi giorni, come Belen e la figlia Luna Marì, sono bloccati a letto con l’influenza. C’è a quanto pare un ceppo in particolare che sta girando (come se non bastasse già il Covid), ovvero quello australiano, che sembra avere colpito anche la showgirl.

“Io e Luna ci siamo prese credo la variante australiana che devo dire è tostissima“ ha dichiarato Belen via Instagram Stories, poche ore dopo aver informato i suoi follower che stava effettivamente avendo a che fare con una brutta influenza che avrebbe potuto mettere a rischio la sua partecipazione a Le Iene di stasera. Sembra in ogni caso che l’emergenza sia rientrata, complimenti per la tempra!