Belen e Melissa Satta in compagnia: quando l’amore va in vacanza

Belen Rodriguez e Melissa Satta in compagnia: quando l’amore va in vacanza

Belen Rodriguez e Melissa Satta continuano a essere chiacchieratissime. L’argentina da quando ha chiuso la love story con il pilota Andrea Iannone si vede appioppata un gossip dietro l’altro (ma nessuna conferma, né alcuna prova probante di una relazione in vista), la modella di origine sarda invece è in questi giorni al centro della cronaca rosa per il suo matrimonio ‘claudicante’ con Kevin Prince Boateng. Voci dicono siano già state avviate le pratiche per la separazione. In questo turbinio di ‘chiacchiere’ le due donne sono apparse insieme, naturalmente da ‘single’…

Melissa e Belen: “Meglio sole che mal accompagnate”

Belen e Melissa si sono trovate a Firenze, ieri, al Pitti Bimbo, il salone internazionale dedicato alla moda dei più piccoli. Santiago, il figlio nato nel 2013 dall’unione tra la Rodriguez e Stefano De Martino si è divertito con altri bambini sulla passerella di Neil Barrett. Maddox, nato nel 2014 dal matrimonio tra la Satta e Boateng, invece, non era presente. Fatto sta che le due modelle si sono sedute una a fianco dell’altra, chiacchierando un po’ e taggandosi a vicenda sui social. Chissà che non si siano scambiate dei consigli sull’amore, che in questo periodo pare essere andato ‘in vacanza’ per le due bellissime donne. Ma si sa, a volte, come recita il detto, “meglio sole che mal accompagnate”.

Al Pitti Bimbi tante mamme vip: presente anche Elisabetta Gregoraci con il piccolo Nathan Falco

Tra le tante mamme vip presenti al Pitti Bimbo, c’è stata anche Elisabetta Gregoraci, con il figlio avuto da Flavio Briatore, Nathan Falco. La presentatrice, dopo aver chiuso la relazione con l’imprenditore, ha iniziato una relazione con un altro uomo d’affari, Francesco, con cui è da poco tornata dalla Thailandia dove ha trascorso una vacanza in cui non sono mancati attimi di spavento in seguito alle tempeste che hanno colpito il paese asiatico. Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio ed Elisabetta è rientrata in Italia con il sorriso sulle labbra.