Belen e Luna Marì, problemini di salute: cos’hanno mamma e figlia

Belen Rodriguez si trova in queste ore letteralmene ko a letto a casa e insieme a lei anche la figlia, Luna Marì. A raccontarci di questi problemi (anzi, problemini, dopo tutto) di salute è stata la stessa modella e conduttrice argentina, con una Instagram Stories pubblicata poche ore fa.

Sul social network, Belen non si è nemmeno voluta far vedere in volto con una Stories parlata, probabilmente perchè quello che sta vivendo in queste ore la sta provando a tal punto da averla fatta diventare un vero e proprio straccio. Al contrario, la modella argentina ha caricato semplicemente una foto con sfondo nero dove ha raccontato in poche righe quello che sta accadendo a lei e alla figlia, nata dalla relazione con Antonino Spinalbese.

Niente di particolarmente preoccupante, per fortuna, ma una classica sindrome influenzale che però stando a quanto scritto da Belen si è rivelata essere particolarmente impegnativa. “Ciao a tutti, io e Luna ci siamo beccate una brutta influenza e stiamo cercando di rimetterci in sesto” ha scritto Belen, sottolineando che spera di riuscire a stare un po’ meglio in vista della registrazione della prossima puntata de Le Iene insieme a Teo Mammucari prevista per domani sera (“Incrociamo le dita tutti per affrontare al meglio la puntata di domani” ha aggiunto).

Già ieri sera, stesa sul letto insieme alla piccola Luna e a Santiago De Martino (che pare non sia stato contagiato) Belen si era mostrata mogia e debole, aggiungendo alla sua Stories lo sticker di una piccola giraffa con in bocca il termometro. Ufficialmente, in ogni caso, non si dovrebbe trattare di Covid, visto e considerato che Belen ha parlato di semplice influenza senza fare riferimento a tamponi vari ed eventuali.

La modella e la figlia non sono certo le uniche ad essersi ammalate. In questo periodo, infatti, milioni di italiani si trovano raffreddati e influenzati, forse persino più del solito. Sarà probabilmente quella “brutta influenza che gira” di cui stanno parlando in tanti.

Belen Rodriguez, quando aveva avuto il Covid

In passato la presentatrice di Le Iene aveva già dovuto affrontare il temibile Coronavirus. Lo scorso luglio, la compagna di Stefano De Martino aveva annunciato di essere risultata positiva e di aver vissuto un periodo “pesante e brutto”.

Stefano De Martino, per contro, si sarebbe beccato il Covid appena un mese dopo. L’ex ballerino, in ogni caso, non aveva parlato nel dettaglio dei suoi sintomi.