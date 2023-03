Belen e l’assenza a Le Iene: le sue parole scatenano i retroscena

Cosa sta succedendo a Belen? Lo scorso martedì 14 marzo la showgirl argentina ha dato forfait a “Le Iene” ed è stata sostituita alla conduzione dall’attore Claudio Santamaria. A quanto pare, la Rodriguez aveva avuto dei problemi di salute e per questo non ha potuto presentare il programma. Tuttavia, a preoccupare i fan è stato più che altro il silenzio social degli ultimi giorni: nessun post per parlare dell’assenza dalla trasmissione e nessuna storia della sua quotidianità che i suoi seguaci sono soliti vedere regolarmente. Insomma, un atteggiamento alquanto anomalo che ha portato alla nascita di molte teorie. Oggi 16 marzo, però, la conduttrice ha fatto il suo ritorno su Instagram, condividendo delle foto insieme ai due figli, Santiago, 9 anni, e Luna Marì, di un anno e mezzo. Ad ogni modo, neanche questo post ha placato la curiosità dei suoi seguaci, soprattutto a causa della didascalia: “La famiglia ti da sempre la forza”. Cosa vorrà dire?

Belen torna sui social: le teorie dei fan

Un ritorno alquanto enigmatico quello di Belen, in cui non fa nessuna menzione dell‘assenza da “Le Iene” e dei suoi problemi di salute. Ma, fa intendere che, in qualche modo, avrebbe avuto bisogno di molta ‘forza‘ negli ultimi giorni. Chiaramente, i fan si sono sbizzarriti con le varie teorie. C’è chi ha ipotizzato che la 38enne sia di nuovo incinta: a far nascere il dubbio è stata sia l’assenza senza preavviso alla conduzione del programma d’intrattenimento sia il fatto che a segnare il suo ritorno sui social siano state proprio delle foto con i suoi due figli. Inoltre, i followers dell’argentina non hanno potuto fare a meno di notare il grande assente in questi scatti: Stefano De Martino.

I due non si mostrano insieme da tempo e, nonostante alcune paparazzate rubate abbiano fatto intendere si tratti semplicemente di voglia di privacy, le notizie degli ultimi giorni hanno riportato in auge l’ipotesi di un ennesima presunta separazione tra marito e moglie. Insomma, come sempre, ogni mossa della conduttrice genera scalpore. In ogni caso, come riportato dal sito “Adnkronos” Belen dovrebbe tornare regolarmente alla conduzione de “Le Iene” il prossimo martedì.