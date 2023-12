Belen e la rottura De Martino: parla l’ex di lei Gianmaria Antinolfi

Ieri, 6 dicembre, è andata in onda una nuova puntata di Casa Sdl. Questa volta, a sottoporsi alle domande di Gabriele Parpiglia, Giovanna Abate e Le Donatella, è stato Gianmaria Antinolfi. L’imprenditore, conosciuto per aver partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, ha parlato senza peli sulla lingua di diversi argomenti caldi: dall’amore con Federica Calemme, alla fine della storia tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, fino alle recenti rivelazioni della sua ex fiamma, Belen Rodriguez.

Nel corso dell’intervista, Gianmaria ha commentato le recenti notizie riguardanti una sua vecchia conoscenza, Belen Rodriguez. Antinolfi e la showgirl argentina hanno avuto un breve flirt nell’estate del 2020, poco dopo la seconda rottura ufficiale con Stefano De Martino. Com’è noto, alcuni giorni fa, la Rodriguez ha rilasciato un’intervista a Domenica In, dove ha rivelato che l’ex marito le sarebbe stato infedele con almeno 12 donne. A tal proposito, l’ex vippone ha speso solo parole di affetto per la conduttrice:

Non ho visto l’intervista di Belen a Domenica In. Penso che quando una storia finisca ci sono delle ragioni importanti alla base, poi riprovarci è una perdita di tempo. Se un bicchiere è rotto, è rotto. Magari questa volta penserà a se stessa, io sono molto contento per lei. Le voglio bene, posso solo parlare bene di lei. è giusto che sia felice e che venga valorizzata.

A proposito di sue ex fiamme, anche Sophie Codegoni si è recentemente lasciata con l’ex compagno Alessandro Basciano. Gianmaria e l’influencer avevano avuto una breve frequentazione nella Casa del Grande Fratello Vip, finita poi con l’entrata del deejay. Antinolfi, non è voluto entrare nei meriti della rottura, ma ha semplicemente dichiarato di voler bene ad entrambi e gli ha augurato di riuscire a trovare un rapporto sereno soprattutto per il bene della loro bambina.

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme: come procede la loro storia

Ad ogni modo, oggi Gianmaria è felicemente fidanzato con Federica Calemme. I due si sono conosciuti quasi due anni fa nella Casa del Grande Fratello Vip, dove hanno iniziato una conoscenza e, una volta usciti, sono diventati una coppia inseparabile. La storia tra i due procede a gonfie vele, tanto che da tempo sono andati a convivere. “Con Fede va tutto bene, è difficile non andare bene con una persona come lei”, ha raccontato Antinolfi.

L’ex vippone ha poi spiegato di non pensare ancora alle nozze con la Calemme, dato che considera la convivenza una sorta di matrimonio. D’altro canto, invece, gli piacerebbe avere presto dei figli: “Tra le nozze e figli, sceglierei i figli, perché sceglierei qualcosa che che vada a cambiare le priorità. Mi hanno detto: “Scegli bene il tuo tè perché devi berlo tutta la vita”. Il mio tè è eccezionale, io sono in un momento di grossi cambiamenti, quindi vorrei aspettare un secondino”.