Belen e la folle richiesta del fan: mamma Rodriguez su tutte le furie

Veronica Cozzani su tutte le furie. La madre di Belen si è scatenata, e a ragione, sui social dopo che la figlia ha ricevuto una serie di critiche e una richiesta alquanto strana, per non dire surreale o folle. In uno dei suoi ultimi post Instagram, la modella argentina ha posato in intimo per un brand e, manco a dirlo, ha innescato una pioggia di commenti. In tanti si sono complimentati per la sua forma fisica. Qualcuno, però, ha rilasciato esternazioni maligne, accusando la showgirl di abusare di filtri e ritocchini digitali per quel che riguarda le fotografie. Belen non si è premurata di replicare. Ci ha pensato sua madre la quale, innanzi alla suddetta richiesta ‘strana’, ha sbottato.

“Scusa Belen, sei bellissima. Ho un mio cugino in Argentina, non ha lavoro. Se dice che è tuo cugino o zio o nonno lo mettono a lavorare in tv come i tuoi parenti. Fammi questa cortesia, grazie”. Questa la supplica del fan alla Rodriguez. Veronica Cozzani, adocchiato il messaggio, ha fornito una replica secca: “Sarebbe meglio che tu diventassi famoso, così non devi chiedere la cortesia a nessuno. Vediamo se ce la fai”. Non chiaro se il presunto fan, per dirla nel gergo dei social, stesse provando a ‘trollare’ o meno. Sicuramente la madre di Belen ha preso sul serio la vicenda ed ha risposto senza troppi fronzoli. Finita qui? No…

La signora Cozzani è andata a pescare uno a uno coloro che hanno mugugnato sul post della figlia. “Belu non ha bisogno di modifiche perché ha un corpo bello”, ha chiosato sotto al commento di una donna che ha sussurrato che la modella abbia usato troppi filtri. “Pensavo fosse Rosa Perrotta”, ha azzardato un tal Francesca. Anche in questo frangente Veronica non ha preso bene la faccenda, rifilando all’utente una risposta netta: “Continua a raccontare la tua favola”.

La madre di Belen ha rifilato un altro paio di repliche piccate. “Hai un’anima nera”, ha tuonato, rivolgendosi a una persona che ha sostenuto che la Rodriguez avesse gli occhi spenti per via di un presunto periodo difficile della sua vita (naturalmente la congettura del follower non ha alcun principio di verità). Non è la prima volta che la donna argentina si mette alla tastiera a difendere con le unghie la figlia. Infatti, spesso, capita che vada a spulciare i commenti dei seguaci di ‘Belu’ e, quando nota che qualcuno supera il limite del buon senso e la fa fuori dal vaso, si precipita a metterlo in riga.