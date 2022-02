Belen e i fratelli Rodriguez, il gesto per Ilary Blasi: cosa le hanno donato

Ilary Blasi, nelle scorse ore, ha ricevuto un dono da Belen Rodriguez e dai suoi fratelli Cecilia e Jeremias. Lei stessa lo ha fatto trapelare attraverso alcune Stories Instagram, tramite cui ha ringraziato il ‘clan’ argentino. Ma quale regalo ha ricevuto? La conduttrice de L’Isola dei Famosi ha sfoggiato dei capi griffati ‘Hinnomate‘, vale a dire il brand creato dai Rodriguez in partnership con Dream Project spa, solida realtà del mondo della moda. Pochi mesi fa, ‘Belu’, ‘Cechu’ e ‘Jere’ hanno lanciato una nuova collezione loungewear uomo e donna. E di recente hanno deciso di donare alcuni abiti all’ex Letterina di Passaparola. Un gesto accolto con affetto da Ilary, che sta attraversando un periodo particolare.

Tra Ilary e Belen i rapporti sono ottimi. Addirittura la Blasi, intervenuta a Michelle Impossible (il one woman show di Michelle Hunziker andato in onda su Canale 5 nei giorni scorsi), si è permessa di fare una spassosa battuta sulla modella argentina. Alcuni l’hanno vista come una frecciatina nei confronti della Rodriguez. In realtà, la presentatrice romana ha potuto fare la battuta senza problemi proprio per il legame amichevole condiviso con l’ex moglie dei Stefano De Martino. Non è chiaro se Belen abbia voluto fare un dono alla collega anche per il periodo non semplice che sta attraversando (ci sarebbe in atto una burrasca coniugale tra lei e il marito Francesco Totti). Quel che è certo è che il gesto è stato dolce e apprezzato.

Belen Rodriguez: che cos’è Hinnominate

‘Hinnominate’ è un progetto di moda che rispecchia in pieno il gusto e lo stile di Belen, Cecilia e Jeremias, espressione di comfort e libertà di movimento. L’ispirazione della collezione arriva direttamente dallo stile delle celebrities statunitensi che da sempre amano indossare nel tempo libero capi comfort ma allo stesso tempo cool.

La linea è sportiva e fa della tuta un capo must have del guardaroba di coloro che guardano con attenzione alle nuove tendenze. ‘Hinnominate’ è espressione di un nuovo total look street couture, viene sottolineato sul sito del brand.