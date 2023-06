Belen e Ferilli divine con lo stesso abito estivo: marca e prezzo

Da tempo, ormai, Belen Rodriguez ha iniziato a lavorare in maniera imprenditoriale nel mondo della moda. Insieme alla sorella Cecilia e al fratello Jeremias, hanno creato il progetto “Hinnominate“, mentre le sorelle Rodriguez hanno dato vita ad un brand di costumi da bagno, “Me Fui”, i cui pezzi sono disegnati da loro personalmente. Ma, la conduttrice ha iniziato a lavorare in questo ambito anche da sola, grazie alla nascita di Mar De Margaritas, il suo personale marchio di abbigliamento. Il brand ha debuttato alla Milano Fashion Week, mostrando una linea che si è contraddistinta per le stampe floreali e a pois su tessuti leggeri e colori romantici. La collezione ha riscontrato pareri molto positivi dal pubblico, tanto che anche una nota attrice ha mostrato il suo apprezzamento, ovvero Sabrina Ferilli.

Sabrina Ferilli, infatti, ha recentemente condiviso una foto al mare in cui sfoggia un abito a pois firmato proprio Mar De Margaritas. Lo stesso capo è stato visto più volte anche indosso alla sorella della Rodriguez, Cecilia. Si tratta del modello Irina con pois neri su tessuto bianco: il vestito ha uno spacco laterale e delle bretelline regolabili con fiocco. Il prezzo è di 258 euro e il capo sembra star andando veramente a ruba, dato che risulta sold out sul sito del brand.

Dopo aver visto lo scatto, la showgirl argentina è subito corsa a commentare il post, scrivendo: “Mamma mia come ti sta bene!”. Ma, non si è limitata a questo. La conduttrice de “Le Iene” ha anche ricondiviso la foto direttamente sul suo profilo Instagram esclamando all’attrice: “Ma quanto sei bona!”. Insomma, la Rodriguez non poteva che essere più entusiasta di aver avuto una modella d’eccezione che abbia deciso di indossare una sua creazione.

Com’è noto, Sabrina e Belen lavorano insieme da anni al talent show di Canale 5 “Tu si que vales“. Belen fa parte della squadra di conduttori del programma dalla prima edizione, precisamente dal 2014. La Ferilli, invece, ricopre il ruolo di capitana della giuria popolare dal 2019, al fianco degli altri quattro giudici della trasmissione: Teo Mammucari, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e la padrona di casa, Maria De Filippi. Tuttavia, la loro relazione sembra andare oltre gli studi televisivi e le due sono riuscite ad instaurare una bel rapporto d’amicizia.