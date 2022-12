La modella argentina e l’ex ballerino hanno passato una giornata spettacolare insieme, non era mai successo prima in questo posto da favola

Belen e Stefano De Martino non avrebbero davvero potuto vivere un Natale 2022 più bello. La giornata del 25 dicembre i due l’hanno passata insieme, in compagnia dei loro affetti più cari, in una location che definire spettacolare sarebbe davvero riduttivo. Per la prima volta in assoluto, infatti, i genitori del piccolo Santiago hanno deciso di trasferirsi per qualche ora/giorno nella nuova, enorme casa che Stefano De Martino ha deciso di acquistare a Posillipo.

Le immagini che Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno condiviso sui rispettivi profili social sono a dir poco spettacolari. In una delle prime Stories condivise via social, De Martino si è mostrato a fianco della compagna, teneramente abbracciato a lei, mentre entrambi si trovavano seduti su una scogliera e ascoltavano in relax il rumore delle onde.

In un altro scatto, De Martino e Belen si sono fatti vedere in compagnia dei loro amici e affetti più cari tutti intorno ad una tavola imbandita sul meraviglioso terrazzo con vista mare. Tra le foto e i video condivisi nella giornata di oggi ci sono anche alcune immagini in compagnia dell’adorato labrador della coppia, Choco, acquistato due anni fa dall’ex ballerino. Una foto particolarmente suggestiva è anche quella di un albero nel giardino della villa, con il sole che tramonta all’orizzonte.

Ovviamente, tra i contenuti condivisi dalla coppia nella loro prima fuga natalizia nell’enorme magione c’è stato spazio anche per Santiago, impegnato a scartare i regali, e la piccola Luna Marì, che per l’occasione è stata vestita di rosso. Insomma non c’è che dire: davvero un Natale con i fiocchi (e non certo alla portata di tutte le tasche!).

Tutto quello che c’è da sapere sulla villa di Posillipo di Stefano de Martino

Dei dettagli sulla nuova casa acquistata dall’ex concorrente di Amici e oggi lanciatissimo presentatore si era parlato pochi mesi fa, quando De Martino ne aveva condiviso le primissime immagini. In base alle indiscrezioni di The Pipol Gossip, la villa sarebbe costata a De Martino ben due milioni di euro: l’enorme casa, inserita all’interno di un parco, vanta tra le altre cose l‘accesso ad una piccola spiaggia privata.