Belen e Chiara Ferragni, stesso gesto: bordate a Stefano e Fedez

Dal grande gelo, alla solidarietà, fino a condividere delle frecciatone rivolte agli ex compagni. Belen Rodriguez e Chiara Ferragni non sono mai state amiche per la pelle, per usare un eufemismo. Lo ha ammesso candidamente di recente l’argentina, la quale ha spiegato che per colpa di persone “terze” non meglio specificate non ha mai avuto buoni rapporti con l’imprenditrice digitale cremonese, aggiungendo di essersi pentita di ciò per poi difendere la collega finita nella bufera a causa del cosiddetto pandoro gate. Ora le due star marciano nella stessa direzione anche su una visione che pare proprio accomunarle per quel che riguarda l’ottica sentimentale.

Nelle scorse ore il motivatore astrologico Simone Carponi ha pubblicato un post su Instagram, tema l’abbandono:

“Il mio terapeuta una volta mi ha detto: “Le persone non abbandonano chi amano, abbandonano chi stanno usando” e questa era tutta la verità di cui avevo bisogno”.

Chiara Ferragni, adocchiato il messaggio, ha piazzato un like. Belen Rodriguez ha chiosato sotto al post un sonoro “Amen”, che può tranquillamente essere parafrasato con un “Quanta verità”. Inutile dire che tantissimi utenti hanno immediatamente riletto i gesti delle due donne come dei messaggi tutt’altro che sottesi a Fedez e Stefano De Martino. Particolarmente forte il passaggio “Le persone non abbandonano chi amano, abbandonano chi stanno usando”.

Naturalmente la Rodriguez e la Ferragni non è che abbiano sostenuto il post di Carponi perché pensano di essere loro quelle che hanno abbandonato qualcuno dopo averlo ‘usato’. Se uno più uno fa due, i loro gesti sono atti a chiamare in causa probabilmente i rispettivi ex partner (per quel che riguarda l’influencer cremonese non si è ancora capito se Fedez sia già da considerare ex marito oppure se la crisi matrimoniale con il rapper possa rientrare).

I punti di contatto tra la storia di Belen e quella di Chiara Ferragni

Quel che appare quasi certo è che le due star del web hanno manifestato un vistoso disappunto e una palese delusione per come sono state trattate in alcuni frangenti dai partner. D’altra parte Belen ha detto chiaramente nelle scorse settimane di essersi sentita abbandonata dall’ex marito Stefano De Martino nel momento più difficile della sua vita, quando è sprofondata nella depressione. Lecito paragonare la sua vicenda con quella di Chiara che, nel periodo più burrascoso della sua esistenza, quello che va dal pandoro gate fino a oggi, ha visto vacillare l’appoggio del compagno.