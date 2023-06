Belen e Chiara Ferragni, chi copia chi? E mamma Rodriguez sbotta

Belen ha copiato Chiara Ferragni? Così avrebbe insinuato un hater su Instagram, scatenando la furia della mamma della showgirl. Ma, procediamo con ordine. Belen Rodriguez si sta godendo dei giorni di relax in famiglia insieme al marito Stefano De Martino e i figli Santiago e Luna Marì. I quattro si sono riuniti per trascorrere un weekend rigenerante in barca, nelle acque blu dell’isola di Palmarola, nell’arcipelago delle Isole Ponziane. Marito e moglie hanno condiviso alcuni momenti di questa fuga d’amore sui social, tra tuffi, letture di libri e qualche bicchiere di vino.

La showgirl argentina, poi, ha pubblicato una foto insieme a Luna, la bambina avuta da Antonino Spinalbese. Nello scatto si vede Belen seduta su una sedie che tiene in braccio la piccola, con dietro sfondo bellissimo del mare dell’Isola. “Te amo“, ha scritto la Rodriguez sotto la foto. Il post è stato invaso da centinaia di commenti pieni di complimenti per Belen e la piccola. Tuttavia, c’è anche chi ha notato una certa somiglianza con un’altra foto pubblicata dall’influencer italiana per eccellenza, Chiara Ferragni.

In questi giorni, infatti, l’imprenditrice digitale si trova in Puglia insieme ai suoi due figli, Leone e Vittoria, per accompagnare Fedez, impegnato sul palco dell’evento musicale “Battiti Live“. Ovviamente, la Ferragni ha condiviso con i suoi followers diverse foto ritraenti la sua vacanza pugliese. In una di queste, per l’appunto, è possibile vedere Chiara che tiene in braccio la piccola Vittoria, in uno scatto molto simile a quello di Belen. Dunque, un utente ha voluto far notare questa somiglianza, insinuando che la conduttrice avesse copiato la Ferragni.

Ebbene, pare che il commento non sia affatto piaciuto ad una persona molto vicina a Belen, ovvero sua madre Veronica Cozzani. La signora, infatti, ha deciso di rispondere all’hater in questione, dandole dell’ignorante. Non è la prima volta che Veronica interviene in difesa dalla figlia, che è spesso e volentieri assaltata sui social. Anche questa volta, dunque, ha voluto dire la sua, rispondendo alle accuse dell’ennesimo profilo Instagram contro l’argentina.