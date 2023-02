Domenica in famiglia per il clan “Rodriguez”. Belen e Cecilia hanno voluto passare una giornata in campagna insieme ai loro rispettivi compagni, dopo gli insistenti rumors di crisi degli ultimi tempi. Con loro anche i genitori, Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez, e i piccoli della ‘tribù’, Santiago e Luna Marì. Il gruppo si è ritirato in una tenuta in provincia di Pavia chiamata ‘Prime alture’ per rilassarsi e lasciare alle spalle le scorse turbolenti settimane. La conduttrice de “Le Iene” ha documentato il pomeriggio postando diverse foto sul suo profilo Instagram. Allo stesso modo, anche la sorella minore e Ignazio Moser hanno condiviso varie storie nella tenuta.

“Famiglia” è la caption scelta da Marìa Belen per il post condiviso oggi 19 febbraio, in cui si possono vedere varie foto con i figli, la sorella, il cognato e il suo papà. Inoltre, in uno scatto da lontano, si può intravedere anche Stefano De Martino. Nonostante le voci di crisi, la coppia continua a non voler esporsi troppo e a mantenere un profilo basso. Se in passato questa riservatezza social poteva essere indice di un possibile allontanamento, ad oggi pare essere solamente dovuta ad una maggiore voglia di privacy.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Rottura scampata anche per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Sebbene molti avessero data per certa la notizia della loro separazione, l’agente di lui ha poi chiarito la situazione. A quanto pare, l’allontamento era dovuto solo ad una ‘lite di coppia’, rientrata dopo poco tempo. Da vari giorni, infatti, i due sono tornati a mostrarsi felici sui social. Inoltre, l’ex ciclista ha anche pubblicato una foto insieme alla figlia minore di Belen, Luna Marì, scrivendo “Lunita y el tio loco”, mostrando di essere a tutti gli effetti parte della famiglia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Gli unici assenti alla rimpatriata il fratello delle Rodriguez, Jeremias e la sua compagna Deborah Togni. Nessuno dei due è attivo su Instagram da più di 24 ore, per cui non si sa dove fossero e, di conseguenza, il motivo della loro assenza. Ad ogni modo, le foto condivise poco fa testimoniano una ritrovata serenità per tutti i membri del ‘clan Rodriguez’ e una grande complicità tra cognati. Insomma, aldilà dei legami di sangue, tutti insieme formano una grande e felice famiglia allargata.