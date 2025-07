Belén e Cecilia, sorelle in competizione: post rivelatori

Complici, unite, una il sostegno dell’altra. Sorelle di sangue e per scelta. Ma allora cosa è successo negli ultimi mesi tra Belén e Cecilia Rodriguez? Le due sembrano sempre più lontane, in particolare l’ex moglie di Stefano De Martino, che starebbe mostrando un po’ di gelosia nei confronti di Cecilia, futura mamma. Il motivo? Secondo quanto emerge dai social, sarebbe proprio la gravidanza della sorella minore a innescare una sorta di competizione tra le due.

Cecilia è incinta, Belén mostra sempre di più la figlia

Qualche mese fa, Cecilia e Ignazio non solo hanno smentito la crisi di coppia, ma hanno anche annunciato di aspettare una bambina. La notizia ha fatto il giro del web e continua a far parlare i fan che non vedono l’ora di conoscere il bebè in arrivo. Chi, invece, non avrebbe fatto salti di gioia, è Belen, la sorella maggiore, con la quale i due futuri genitori hanno condiviso tanti bei momenti insieme.

E c’è di più: secondo i più attenti, sembra che l’ex moglie di Stefano De Martino stia pubblicando sempre più foto con la piccola Luna Marì rispetto al passato come se volesse marcare la sua maternità o forse perché è un po’ gelosa della sorella?

La confessione di Belén

Ovviamente, queste sono solo supposizioni e ipotesi nate dal pubblico di Instagram. Non ci sono ulteriori conferme al riguardo, se non la smentita da parte di Belén che in un’intervista di qualche settimana fa ha parlato della gravidanza della sorella.

La modella argentina ha dichiarato di essere molto felice all’idea di diventare zia, soprattutto perché conosce bene tutto ciò che la coppia ha passato ed ha dovuto affrontare. Tuttavia, ha precisato di voler mostrare sui social solo la sua vita strettamente personale e lavorativa, senza esporsi troppo su quella altrui. Sarebbe questo il motivo per cui non ha pubblicato alcuna foto con Cecilia e il pancione.

La reazione di Cecilia

Se Belén appare sempre più gelosa della sorella, Cecilia sembra non farci troppo caso. Anzi, il giorno del compleanno di Luna Marì ha dedicato alla nipote un post affettuoso con foto e video dei momenti trascorsi insieme, accompagnati da una dolce dedica. In quegli scatti, la modella e futura mamma appare felice, serena, totalmente noncurante dell’atteggiamento della sorella.

Non ci resta che attendere la nascita della bambina per scoprire cosa accadrà. Una cosa, però, è certa: il filo rosso le univa sembra essersi spezzato e rimetterlo insieme non sarà semplice.