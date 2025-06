Belen e Cecilia insieme sui social: pace fatta o solo hype?

Mentre Gabriele Parpiglia dà per certo l’allontanamento tra Belen e Cecilia Rodriguez, l’ex moglie di Stefano De Martino ha appena condiviso una foto con la sorella. Si tratta di uno scatto puramente professionale o è anche un modo per riavvicinarsi alla futura mamma? I fan si mostrano perplessi e si augurano che il litigio, qualora ci fosse, possa rientrare.

La foto di Belen e Cecilia Rodriguez

Poco fa Belen Rodriguez ha condiviso un post pubblicato sul profilo social del brand che ha fondato con la sorella Cecilia. La foto, in cui appaiono le due modelle argentine, fa ben sperare che tra loro sia tornato il sereno. C’è chi, però, ritiene che si tratti di una mossa strategica e non di una vera riconciliazione.

Mentre la sorella maggiore sembra intenzionata a un riavvicinamento con la futura mamma, dal canto suo la moglie di Ignazio Moser non sembra voler fare altrettanto. Infatti, non ha neanche ricondiviso lo scatto. Per il momento si gode uno dei periodi più belli della sua vita e attualmente è in viaggio con il futuro papà.

Il gesto di mamma Veronica

L’allontanamento tra Belen e Cecilia sta incuriosendo molto i fan delle sorelle che vorrebbero saperne di più. Da parte loro, però, non è arrivato alcun accenno, nonostante le continue voci che circolano sul web e che mettono in cattiva luce Ignazio Moser.

Secondo gli esperti del gossip, a soffrire più di tutti per questa situazione familiare sarebbe mamma Veronica, che proprio sotto alla foto delle figlie, ha commentato con un cuore rosso.

Foto sui social: cosa potrebbe esserci dietro

La foto delle sorelle Rodriguez sta facendo il giro del web. Mentre i fan si interrogano sul motivo del presunto litigio tra Cecilia e Belen, Gabriele Parpiglia è tornato sull’argomento, commentando anche lo scatto sui social, spiegando che si tratta di un’immagine vecchia legata a contratti lavorativi pregressi.

Intanto, i follower sono pronti a scommettere che tra le due ci sia ancora tanto affetto e che il litigio sia soltanto momentaneo. Numerosi i commenti che supportano e sostengono le modelle argentine: “Insieme siete una forza” e poi ancora “Ritornate a guardarvi così”.

Perché le sorelle avrebbero litigato

Cosa sappiamo sul presunto litigio tra Cecilia e Belen? Molte le ipotesi e supposizioni in circolazione, tra queste quella secondo cui la tensione tra loro sarebbe iniziata quando la sorella maggiore non avrebbe dato il giusto supporto alla piccola della famiglia durante i primi mesi della sua gravidanza. Inoltre, secondo quanto riportato in alcune testate, come Dagospia, le sorelle avrebbero discusso a causa di questioni economiche non specificate. Ad oggi nessuna delle motivazioni diffuse negli ultimi mesi è stata confermata o smentita dalle dirette interessate.