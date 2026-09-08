Belén e Antonino Spinalbese, la notte tragica della rottura raccontata da Corona che parla di “gesto estremo”

Nuova puntata di Falsissimo e nuove rivelazioni di Fabrizio Corona, naturalmente da prendere con le pinze visto che i temi sono alquanto delicati. L’ex re dei paparazzi è tornato a parlare della famiglia Rodriguez. Ha aperto la puntata sostenendo ancora una volta che Belén ha avuto una relazione clandestina con Ignazio Moser, suo cognato. La modella argentina da giorni smentisce questa ricostruzione. Inoltre ha dichiarato di aver denunciato Corona che, nelle scorse ore, ha poi parlato di Antonino Spinalbese. Il parrucchiere spezzino è padre di Luna Marì, la seconda figlia di Belén che, come è noto, è anche mamma di Santiago, nato dal matrimonio con Stefano De Martino. Ebbene, a detta di Corona, Spinalbese un giorno avrebbe provato a compiere un gesto estremo.

Fabrizio Corona: il racconto su Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese

Nella parte in abbonamento di Falsissimo, Corona ha posto l’attenzione sulla relazione avuta da Belén e Spinalbese. La love story sarebbe terminata con una tragedia sfiorata. L’ex re dei paparazzi ha esordito affermando che la modella argentina è “una donna molto insicura”, che, durante la sua seconda gravidanza, è ingrassata. “Si fa proteggere, cerca la protezione del suo uomo, vive tutta per il suo uomo”, ha aggiunto Corona.

L’ex re dei paparazzi, che ha dichiarato di conoscere la vicenda perché gliel’ha raccontata lo stesso Spinalbese (al momento, però, l’hair stylist non ha confermato né smentito questo fatto), ha proseguito il racconto dicendo che Antonino portò l’allora compagna a conoscere la sua famiglia a Livorno. Dopodiché, durante la gravidanza, i due avrebbero cominciato a vivere una vita bucolica, lontani dalla mondanità, tra gite in camper e picnic all’aria aperta.

L’indiscrezione sulla lite ad Albarella

Sempre stando alla versione di Corona, Belén avrebbe concluso la gravidanza ad Albarella, uno dei suoi posti del cuore estivi. Si tratta di un’isola dispersa nel Veneto dove si può entrare soltanto se si è in possesso di un pass. A questo punto, l’ex re dei paparazzi fa un excursus, arrivando a dire che la modella argentina avrebbe un problema con le dipendenze: “Riesce, durante il periodo di gravidanza, ad astenersi dall’uso delle sostanze, perché l’uso delle sostanze in gravidanza potrebbe danneggiare una vita“.

Sempre Corona:

“Poi quando partorisci tu hai una scelta: allattare o non allattare. (…) Succede che partorisce, ritorna a casa e dal giorno dopo smette di allattare, compra il kit per farla gestire… Il demone le bussa alla testa. La vecchia vita la chiama. Ritorna, esattamente nel giro di due giorni, dopo nove mesi vissuti da figlia dei fiori, a essere la pazza Belén. Belén fa gli incontri con le persone che le possono dare quello che lei vuole. Una sera scappa, esce con una persona particolare per fare delle cose particolari, la fotografano addirittura. Torna a casa in condizioni pietose. Litigano, si scannano, perdono la testa. Antonino è disperato. Boom. Ha un vuoto. Si sveglia dopo due giorni non ad Albarella: si sveglia a Milano, nella vecchia casa di Belén, quella dove ho vissuto io. È a letto, apre gli occhi, si gira a destra, si gira a sinistra: “Dove sono? Che cosa ho fatto? Chi c’è?”. C’era Gustavo (Rodriguez, il padre di Belen, ndr). Chiama Belén, non gli risponde. Il padre gli dice che deve stare lontano da Belén. Cos’è successo quella notte? Dopo una notte d’inferno, tragedie, litigi e molto altro, Antonino per calmarsi, per trovare la pace, ha preso troppe gocce. O forse quelle troppe gocce le aveva prese perché voleva dimenticare per sempre e non vivere quello che stava vivendo. Forse un gesto estremo che però, estremo, non è diventato. Come faccio a raccontarvi questo? Perché me l’ha raccontato lui. Perché nel momento in cui l’ho chiamato e gli ho presentato il progetto di vita, siamo diventati amici. E una sera lui si è lasciato andare e mi ha raccontato la sua storia”.

La ricostruzione di Corona, è bene precisarlo, per il momento non ha trovato né conferme né smentite da parte dei diretti interessati. Quel che invece è certo è che oggi, con Spinalbese, ha un bel rapporto, come testimoniato da alcune foto social in cui appaiono insieme, in un clima disteso, da famiglia allargata.