Belen e Antonino, perché sono in crisi? Spunta un tradimento

Non c’è pace in amore per Belen Rodriguez. Da qualche settimana la soubrette argentina è in crisi con il nuovo compagno, l’ex hair stylist Antonino Spinalbese. I due, a quattro mesi dalla nascita della figlia Luna Marì, non si fanno vedere più insieme. I gossip si rincorrono e i diretti interessati non confermano ma neppure smentiscono. Entrambi preferiscono esprimersi attraverso frasi e affermazioni alquanto sibilline sui social network.

Il settimanale Di Più Tv ha svelato alcuni retroscena sulla crisi in corso parlando di un presunto tradimento. Belen si sarebbe allontanata da Antonino dopo che il ragazzo si sarebbe invaghito di una ragazza che lavora dietro le quinte del mondo dello spettacolo. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli. Per ora solo voci di corridoio ma quel che è certo è che l’allontanamento è avvenuto in maniera repentina.

Segno che qualcosa di improvviso e inaspettato ha turbato la serenità di Belen e Antonino, al settimo cielo per l’arrivo della loro bambina. La Rodriguez non ha esitato a definire il 26enne il suo principe azzurro, l’uomo perfetto che è subito entrato nelle grazie della sua famiglia. Nonostante la giovane età Spinalbese ha instaurato un bel legame con Santiago, il figlio che Belen ha avuto dall’ex marito Stefano De Martino, e con i suoceri.

D’un tratto, però, la pace famigliare è stata distrutta e ora Belen e Antonino sono più che mai lontani. La conduttrice di Tu si que vales non si è preoccupata neppure di commentare pubblicamente il recente incidente del compagno. Un incidente, assicurano i beninformati, che sarebbe avvenuto perché Spinalbese sta facendo da giorni i conti con un forte stress.

C’è poi chi giura che Antonino Spinalbese – che ha cambiato radicalmente vita da quando ha conosciuto Belen – avrebbe lasciato l’appartamento della Rodriguez a Milano. Pare che i due si stiano occupando della figlia come genitori separati. Una situazione tutt’altro che semplice e che sembra confermare la sfortuna della 37enne in amore.

Prima le storie finite male con Marco Borriello e Fabrizio Corona, poi il matrimonio travagliato con Stefano De Martino, tra separazione, ritorno di fiamma e numerosi alti e bassi. Cosa succederà ora? Lo scopriremo solo vivendo…