Belen e Antonino, ‘l’affare s’ingrossa’: altro passo importante per la coppia

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, giovane hair stylist che ha conquistato il cuore dell’argentina dopo la rottura con Stefano De Martino (di mezzo un altro paio di flirt, più o meno presunti, per la modella), proseguono la loro love story che ormai vanta qualche settimana di rodaggio. E pensare che in molti avevano scommesso su un fuoco di paglia estivo. A quanto pare non è così. Anzi, l’affare sembra ingrossarsi. Come spiega in esclusiva Giornalettismo, Antonino da giorni non è più presente nel celebre salone milanese a cui prestava i suoi preziosi servigi. Motivo? Su consiglio della Rodriguez, avrebbe preso un’aspettativa non retribuita, come da legge, per poter coltivare la sua passione per la fotografia, con la speranza che l’hobby possa presto diventare la sua professione. E con quale musa poteva mai cominciare la sua nuova avventura lavorativa?

Antonino Spinalbese, la sua musa è Belen Rodriguez

Giornalettismo spiega che sarebbe stata Belen a spingere Spinalbese a tuffarsi, come dire a mollare gli ormeggi, per salpare verso le proprie aspirazioni. In questo caso il sogno di fare il fotografo. E sembra che per cominciare questa nuova avventura possa contare su una musa d’eccezione, vale a dire la stessa Rodriguez. Mica male come inizio. D’altra parte non c’è nulla di sospetto nel coniugare amore e professione, laddove da ambo le parti ci sia una comunione d’intenti. Dunque, gli spifferi trapelati di recente, quelli che volevano Antonino non più presente in qualità di hair stylist nel salone milanese in cui lavorava, sono veri. C’è anche chi ha insinuato che il giovanotto si stia facendo mantenere da Belen. Sono i social bellezza, dove le punte di cattiveria non mancano mai.

Belen e la vita dopo la rottura con Stefano De Martino

Belen e Stefano De Martino hanno catalizzato il gossip estivo per via di una rottura tanto rumorosa quanto inaspettata. I reali motivi del naufragio sentimentale non sono mai stati svelati dai diretti interessati. Quel che invece si sa è che la sudamericana, dopo l’addio, ha avuto un fugace flirt con Gianmaria Antinolfi, manager campano. Si sono susseguite altre voci di presunte tresche. Poi è arrivato Antonino, il ragazzo che l’ha fatta capitolare definitivamente.