Belen e Antonino: crisi, cause e il rapporto oggi. I retroscena di Chi

La coppia non è scoppiata ma il momento no c’è stato: cosa è successo

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez sono tornati a sorridere insieme dopo aver attraversato un periodo complicato. Chi Magazine ha rivelato i retroscena del momento no. “Nessuna crisi”, hanno detto fonti vicine alla coppia al settimanale diretto da Alfonso Signorini. Quelle stesse fonti hanno però parlato di giorni non facili per ‘Belu’ e il giovane hair stylist, sottolineando che non c’è però stato alcun addio, nemmeno quando la tensione nel rapporto sentimentale ha raggiunto il culmine. Ma cosa è accaduto? Perché la showgirl argentina e Antonino si sono ritrovati impantanati nelle pieghe della relazione?

Il magazine spiega che Spinalbese, dopo un confronto acceso con Belen consumatosi nei giorni scorsi, è partito in direzione La Spezia per raggiungere la sua famiglia mentre la compagna è rimasta a casa con un’amica e la figlia Luna Marì. A proposito della piccola: da quando è nata, la vita di Antonino e della modella argentina è ovviamente cambiata in modo drastico. Il settimanale Chi racconta che la coppia passa lunghe serate in casa e notti insonni, non volendosi mai staccare dalla piccina.

Il punto è questo e cioè che la Rodriguez e l’hair Stylist hanno bruciato tutte le tappe, travolti dalla passione. La vita di coppia e familiare, però, è ben differente e la stanno scoprendo ora. C’è la quotidianità, con una figlia piccola ci sono meno momenti di passione e di svago. Insomma altre priorità e una vita naturalmente rivoluzionata. Ed è in tale rivoluzione che Belen e Spinalbese stanno scoprendo a vicenda dei lati inediti del partner, vivendo di alti e bassi. Perché se prima hanno fatto i ‘fidanzatini’, ora la musica è cambiata. E non di poco.

Dunque Antonino e la sua compagna stanno cercando reciprocamente di prendersi le misure. Adesso, dopo la tempesta, il periodo complicato si è risolto. A suggellare la tranquillità ritrovata una cena della ‘pace’ che si è svolta al Porteno, ristorante dove tutto è cominciato per la showgirl e Spinalbese. Poi via, alla volta di Parigi, per trascorrere qualche giorno di ‘stacco’. Oggi la coppia ha ritrovato l’equilibro. Ora viene il bello: farlo durare.