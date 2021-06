Belen e Antonino, l’ex di Spinalbese: “Perché ho parlato oggi e non prima”

Chiara, l’ex fidanzata di Antonino Spinalbese, è tornata a parlare di Belen Rodriguez. Nei giorni scorsi la giovane è stata protagonista di una rivelazione che ha generato un bel chiacchiericcio tra gli appassionati di gossip. Chiara ha svelato di aver ricevuto una telefonata da parte di Belen Rodriguez circa un anno fa. Dietro la scelta della showgirl di telefonare all’ex di Antonino ci sarebbe stato lo sfogo della stessa Chiara, che sui social aveva scritto di non sentirsi inferiore a nessuno. Uno sfogo che è arrivato poco dopo le voci di un flirt in corso tra Belen e Antonino e che pare non sia molto piaciuto alla showgirl, che diventerà presto di nuovo mamma di una figlia nata dall’amore con Spinalbese.

Una telefonata che non è andata proprio benissimo e di cui Chiara ha deciso di parlare a distanza di un anno. E questo forse farà infuriare di nuovo Belen, proprio come è successo con quello sfogo. Pare che in tanti abbiano chiesto alla ex fidanzata di Antonino Spinalbese perché abbia parlato soltanto oggi di questa telefonata. Qualcuno potrebbe pensare che sia in cerca di follower su Instagram oppure di una copertina, ma così non è. In un lungo sfogo su Instagram, Chiara ha spiegato i motivi della sua scelta.

Innanzitutto ha specificato che avrebbe fatto volentieri a meno della foto in copertina e di non voler cavalcare nessuna onda. Se così fosse, ha aggiunto, allora avrebbe parlato prima, invece ha preferito non farlo. Prima non aveva lo stato d’animo giusto per rivelare la telefonata di Belen, sebbene qualche mese fa forse avrebbe suscitato ancor più clamore rispetto a oggi. Le è stato chiesto già diverse volte di parlare della sua storia e ha sempre preferito non farlo. Lo ha fatto per tutelare sé stessa e ciò che sentiva in quel momento, i suoi sentimenti e la relazione con una persona che per tanto tempo ha fatto parte della sua vita. Oggi qualcosa è cambiato:

“Non so dire se fosse per amore, probabilmente un grande affetto. Ero ancora coinvolta e tanto disorientata. Poi però, quando mi viene chiesto qualche settimana fa di raccontarmi, dico sì. Dico sì perché, per quanto sia difficile da comprendere, per me significava davvero mettere un grande punto a tutto quanto. Non con lui (quello c’era già), ma un punto dentro di me. Penso che con intelligenza e soprattutto rispetto si possa più o meno dire tutto e non bisogna avere paura di farlo”

Chiara ha parlato oggi di Belen e Antonino perché ha il cuore sereno e soprattutto cuore e mente liberi per poter dire cosa è successo. Ma ha deciso di raccontare la sua versione della storia anche per far capire alla gente che tra lei e Antonino Spinalbese è finita per altri motivi e che lui non è la brutta persona che a volte dipingono. Né lei è una martire. Se non ha parlato prima è solo per timore: