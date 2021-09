Belen e Antinolfi, Soleil fa saltare il banco nella notte al GF Vip: retroscena

Come da pronostico, ecco che al Grande Fratello Vip ha fatto capolino il nome di Belen Rodriguez. Inevitabile, d’altra parte, visto che nella Casa più spiata d’Italia è stato chiamato Gianmaria Antinolfi, playboy campano che proprio con la modella argentina ebbe un flirt subito dopo che lei si lasciò con Stefano De Martino a fine primavera 2020. Il tutto immortalato su una copertina di Chi Magazine (Signorini, direttore del settimanale, nel corso della diretta di venerdì 20 settembre in onda su Canale Cinque, ha puntualizzato che a chiamare i paparazzi all’epoca non fu Antinolfi).

Nell’ultima puntata del GF Vip, Soleil Sorge e Antonolfi, pure loro ex, hanno avuto uno scontro a fuoco. Nella notte la discussione è proseguita e sono pure state tirate di mezzo la Rodriguez e Dayane Mello, entrambe vecchie fiamme di Gianmaria. Ma prima di raccontare cosa è accaduto, è bene fare rapidamente il punto delle frequentazioni dell’imprenditore campano. Gianmaria ha avuto prima una love story con Dayane, dopodiché ha intrecciato un flirt con Belen, quindi si è legato a Soleil. Questa la cronologia delle sue storie.

Soleil, nella notte seguita alla diretta di venerdì 20 settembre, parlando con Clarissa e Sophie, ha sostenuto che Antinolfi ha fatto i salti mortali per acquisire popolarità. “Gianmaria si è avvicinato a me proprio per arrivare a questo, si diceva innamorato, ma ora sta con un’altra: come gli è passato tutto questo grande amore?”, ha tuonato l’italo-americana, come riferisce Biccy che ha intercettato la conversazione.

Sorge ha quindi messo in guardia l’ex tronista, affermando che Gianmaria ha messo gli occhi su di lei: “Ti dico che ti ha puntata subito per costruire la storiella, te lo dico subito”. Spazio quindi ai retroscena inediti su Dayane Mello e Belen Rodriguez. Secondo Soleil, Gianmaria ha troncato con la modella brasiliana quando ha avvicinato Belen. Motivo? “Si è potuto fare la storiella con quella più famosa“, ha sostenuto. Queste le confessioni dell’ex corteggiatrice UeD, sempre captate da Biccy:

“Non volevo una storia con lui perché prima di me ha avuto una storia con Dayane, la mia amica, ma lui ha continuato ad insistere ed io ho pensato ‘perché non dargli una possibilità’, a Dayane andava bene anche se mi aveva messo in guardia. Dietro la sua anima da tonto si nasconde un coccodrillo non un coniglietto. Gli urlavo ‘ti prego lasciami andare, lasciami stare’ piangevo, ero depressa, ma per fortuna avevo i miei amici. Sapete perché ha lasciato Dayane? Perché è riuscito ad andare a cena con Belen e si è potuto fare la storiella con quella più famosa. Sono str…za? Sì, ok, sono str…nza”.

Dopodiché Soleil ha avuto un confronto con lo stesso Antinolfi, incalzandolo su un presunto segreto che sarà svelato nel corso dell’esperienza al GF Vip. “Il tuo agente ha detto che hai un segreto che rivelerai dentro la casa, che segreto è? Hai un segreto?”, ha domandato la Sorge. “Non ne sapevo niente l’ha detto lui!“, la risposta di Gianmaria. Pronta la controreplica di Soleil: “L’ha detto il tuo agente! Il tuo agente!“. I fuochi d’artificio nella Casa più spiata d’Italia sono già stati sparati, ma pare che i più pirotecnici debbano ancora essere utilizzati.